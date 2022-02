El ultimátum oculto en la sanción de la Fifa a Rusia tras invadir Ucrania

La FIFA impuso sus primeras sanciones a Rusia luego de que invadiera Ucrania. Pero si la ocupación continúa, no serán las últimas. Así lo dejó claro el comunicado que publicó, luego de que la Mesa del Consejo, integrada por el presidente de la organización (Gianni Infantino) y los seis presidentes de las confederaciones decidiera por unanimidad tomar las primeras medidas inmediatas, de acuerdo con las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI).

Por Infobae

La entidad que rige el fútbol a nivel mundial penó a Rusia quitándole la localía, no permitiéndole utilizar la bandera ni el himno a su representativo en compromisos internacionales, y la obliga a presentarse bajo el paraguas de la Federación local.

Pero hay un párrafo del escrito que resulta elocuente. “La FIFA continuará su diálogo continuo con el COI, la UEFA y otras organizaciones deportivas para determinar cualquier medida o sanción adicional, incluida una posible exclusión de las competiciones, que se aplicará en un futuro próximo si la situación no mejora rápidamente. El Buró del Consejo de la FIFA permanece a la espera de tomar cualquiera de estas decisiones”, reza. A todas luces, un ultimátum.

Según pudo averiguar Infobae, tanto el titular de la FIFA como los integrantes de la Mesa, que incluye a todas las Confederaciones, incluidas UEFA y Conmebol, existe unanimidad en el reclamo del cese a las hostilidades, tal como señala la comunicación. “Si no paran la guerra, se quedarán sin Mundial”, aseguró una fuente cercana a Infantino.

Por lo pronto, ya se quedó sin localía. Por lo pronto, la FIFA avaló a Polonia, que solicitó no jugar en territorio rival el duelo por el repechaje mundialista del 24 de marzo. Lo mismo hizo Suecia, posible adversario el 29, si es que Rusia avanza en la repesca.

“Los futbolistas e hinchas rusos no son responsables de las decisiones de Vladimir Putin, pero no se puede hacer como si no estuviera pasando nada”, declaró el ganador de the Best (premio que justamente entrega la FIFA) Robert Lewandowski. Pero no hay que descartar que el organizador de la Copa del Mundo 2018 se quede sin boleto a Qatar por cuestiones extradeportivas.

Horas antes, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, se mostró favorable a la medida. “El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. No me opondré a una exclusión de Rusia”, declaró el patrón de los ‘Bleus’, vigentes campeones del mundo, al diario Le Parisien.

Casi simultáneamente al anuncio de la FIFA, otra de las potencias del fútbol mundial, la Federación Inglesa (FA), anunció que prohibirá a cualquiera de sus selecciones de cualquier nivel enfrentarse a su par rusa “en solidaridad con Ucrania y para condenar sin reservas las atrocidades cometidas por los dirigentes rusos”.

Con información de AFP