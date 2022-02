Desesperación en Rusia: Largas filas en cajeros automáticos tras desplome del Rublo y sanciones financieras (Imágenes)

El video muestra una gran cola de rusos en cajeros automáticos cuando el rublo se bloquea en medio de las sanciones financieras

Están surgiendo videos de colas masivas en cajeros automáticos en Rusia, mientras los residentes luchan desesperadamente por efectivo y la economía de la nación se tambalea al borde del colapso.

Por News

Traducción libre en lapatilla.com

Un clip de Moscú muestra una enorme fila formándose en Moscú desde las 5 a.m., luego de la rápida caída en el valor de la moneda rusa, el rublo frente al dólar estadounidense.

El colapso amenaza con acabar con el poder adquisitivo de Rusia y destruir los ahorros de los rusos comunes.

Queues form outside ATMs as Western sanctions cause rouble to plunge in value, with citizens rushing to withdraw money in Russia. Latest: https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/cOi12ZTiwT — Sky News (@SkyNews) February 28, 2022

El rublo ya había caído bruscamente frente a las principales monedas del mundo y muchos rusos hicieron cola en los cajeros automáticos durante el fin de semana, con la esperanza de retirar ahorros en rublos y cambiarlos por moneda extranjera antes de que las tasas se desplomaran aún más.

A raíz de las sanciones anunciadas el lunes, el valor de la moneda rusa, el rublo, se desplomó hasta un 40 por ciento frente al dólar estadounidense.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, habló con los periodistas en una conferencia telefónica esta noche, durante la cual aseguró que Rusia planeaba sobrellevar las sanciones impuestas por los países occidentales que han hecho caer el rublo.

Russians rush for Dollar: Lined up at ATMs around the country to withdraw foreign currency as new sanctions to punish the Kremlin for its invasion of Ukraine sparked fear the ruble could collapse. Tinkoff saying 153 for Ruble, Alpha 110 per Dollar! https://t.co/F07kbF83Uv pic.twitter.com/CFkTRtZhzE — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 27, 2022

“Las sanciones occidentales a Rusia son duras, pero nuestro país tiene el potencial necesario para compensar [por] el daño”, dijo Peskov el lunes. Agregó que “hoy Putin trabajará en temas económicos” y se reunirá con ministros clave, incluido el ministro de finanzas y el gobernador del banco central.

Se produce después de que el Reino Unido, junto con EEUU y la UE, aislaran a los bancos de Rusia de los mercados financieros de Occidente, interrumpiendo los acuerdos con el banco central, los fondos de inversión estatales y el Ministerio de Finanzas.

Como resultado, el banco central de Rusia ha más que duplicado su tasa de interés clave del 9,5% al ??20%.

Footage from @novaya_gazeta of panic at ATMs in Moscow as Russia’s currency crashes. https://t.co/3t4ApXGRLQ pic.twitter.com/rgnrwdUPY5 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 28, 2022

El colapso tuvo lugar en la Bolsa de Valores de Moscú el lunes cuando Occidente castigó a Rusia con nuevas sanciones por la invasión de Ucrania por parte del Kremlin.

El rublo cayó con fuerza al inicio de la negociación, alcanzando los 100,96 por dólar, frente a los 83,5 del miércoles, el día anterior a la invasión de Ucrania, y los 113,52 por euro, frente a los 93,5 antes del asalto.

Esto se produjo después de que el índice MOEX basado en rublos aumentara el límite superior de negociación. Eso siguió a un anuncio de Occidente de que eliminaría algunos bancos rusos del sistema de mensajería bancaria SWIFT y congelaría los activos del banco central.