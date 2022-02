“Tienes remos, rema”: Petrolero georgiano se negó a repostar un barco ruso (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El capitán de un tanque petrolero en aguas georgianas se ha negado a recargar el fuel a un barco ruso mientras se grababa un video que se ha viralizado en Twitter desde el pasado 27 de febrero.

Por: 20minutos

“Dejemos la política aparte” se escucha pronunciar al navegante ruso tratando de evitar que la guerra en Ucrania no suponga un obstáculo para continuar su marcha.

“Russian ship, go f*ck yourself. Glory to Ukraine!” (barco ruso, que te den. Gloria a Ucrania) fue la respuesta obtenida por el navío ruso, junto a un desafiante “tienes remos, rema”.

Detrás de esta frase no solo hay una evidente negativa, también se esconde entre las palabras del capitán georgiano una referencia a la ‘hazaña’ transcurrida en un islote del Mar Negro la pasada semana.

