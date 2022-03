David Mendoza: Anonymous declara la guerra a Rusia

Posteado en: Opinión

Lo que en principio, pretendía ser un artículo que desarrollara el tema de la influencia de los medios electrónicos y las redes sociales en la democracia, la demanda de respuestas inmediatas por parte de la ciudadanía a sus gobiernos y la “horizontalización” de la opinión pública directa, con el consecuente debilitamiento de la necesidad de “representación o intermediación política”, se ha transformado en un reporte informativo del aspecto menos tratado, pero para nada menos relevante de las guerras, y en específico de la que nos ocupa: la invasión de Rusia a Ucrania, me refiero al aspecto cibernético y comunicacional. Y es que en este marco, los primeros bombardeos fueron precedidos por un masivo ataque cibernético contra Kiev que dejó a instituciones, centros de comunicación e información y particulares con sus computadores fuera de servicio. De esta manera, el gobierno ruso complicaba las operaciones defensivas y la capacidad de respuesta ucraniana. Sin embargo, en un mundo interconectado, con las redes sociales y la información viajando en directo, las respuestas y las consecuencias también se hacen sentir de manera inmediata. Así las cosas, más allá de la resistencia del pueblo ucraniano, las sanciones a Rusia, el envío de armas y equipamiento por parte de los miembros de la OTAN, la neutralidad blanda de China y los pobres pronunciamientos de algunos de los presidentes latinoamericanos, resalto la declaración de guerra realizada por el grupo de “hackers” (descentralizado) llamado “Anonymous”.

Quiénes son esos

“Anonymous” es un grupo no identificado de individuos que utiliza como medio de protesta el “hacking” (ataques informáticos). Son activistas que prestan sus recursos individuales, para luchar por causas políticas que les resulten de interés. No voy (por razón de espacio) a enumerar los ataques que este grupo ha realizado en nombre de diversas causas que consideran justas. Sin embargo (sólo para dimensionar su capacidad) en apoyo a “Wikileaks” en 2010 por el caso de Assange (lo llamaron operación Avenge Assange) realizaron ataques de “denegación de servicios” a los gigantes informáticos “Amazon” y “PayPal” con éxito.

Declaración de guerra a Rusia

El grupo “hackeó” nada más y nada menos que el sitio web del canal de información ruso “RT” “tumbándolo” por horas. Para dar a conocer su anuncio, “twitearon”: “The Anonymous collective is officially in cyber war against the russian government” (6:50 pm del 24 de febrero de 2022). Desde ese momento, han estado activamente realizando ataques cibernéticos contra instituciones rusas; y como los miembros de esta agrupación están desperdigados por todo el planeta, es muy complicado rastrearlos. Se sabe que el 27 por ciento del ataque a “RT” provino del territorio de EEUU, lo cual significa que 73 por ciento, vino del resto del mundo.

¿Por qué dirigieron su ataque a ese canal de televisión en particular?

Por ser el canal internacional de noticias ruso; el cual en reiteradas oportunidades ha sido señalado por diferentes gobiernos y fuentes de “canal de propaganda rusa”. Y claro está, más allá del profesionalismo, que no dudo, impulse a todos aquellos que ahí trabajan, es difícil pensar que en medio de una guerra, dicho canal no vaya a utilizar medios propagandísticos para vender su versión de la realidad. No olvidemos que la “propaganda” es una de las armas más importantes de la guerra. Por otra parte, no es muy común que el disenso sea bien recibido por gobiernos que no se caracterizan, precisamente, por su vigor democrático.

¿A quién le das la razón en esa guerra?

En lo personal detesto la idea de la guerra, se me crispan los pelos sólo de pensarlo. Tanta tecnología y recursos de todo tipo, destinados a la destrucción rabiosa del otro, de las personas, del amor. Muchachos matándose en nombre de tonterías que luego ya no importan, ideas de gente que no muere por ellas, pero que impulsa a otros a que sí lo hagan, es terrible y estúpido. Sin embargo, sin ánimo de hacer un análisis geopolítico, te digo que si la cosa fuera tan buena en Rusia, los países limítrofes pelearían por pertenecer o renovar la extinta Unión Soviética y no por pertenecer a la Comunidad Europea. El acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas no se debe a que occidente conquiste territorios antes soviéticos, se debe al convencimiento de esos países de que en democracia y con un sistema económico de libertades, las personas viven mejor. Esa idea está siendo subestimada por los líderes rusos, los cuales pretenden imponer su modelo a sangre y fuego, literalmente. Siempre estaré al lado de la democracia.

Sobre la tecnología y su influencia en la democracia

Te recomiendo el video de la entrevista a Felipe González y Ricardo Lagos, ex presidentes del Gobierno de España y Chile, respectivamente, del 24 de marzo de 2021, colgado en el sitio del “European Council on Foreign Relations”, en el marco del foro titulado “La Unión Europea y América Latina: hacia una alianza tecnológica inclusiva”. Aquí te dejo el enlace: https://ecfr.eu/madrid/event/la-union-europea-y-america-latina-hacia-una-alianza-tecnologica-inclusiva/ En dicha entrevista (la cual empieza con la introducción del Director de la oficina en Madrid de dicha institución, José Ignacio Torreblanca, donde señala: “queremos que la tecnología sirva para promover el desarrollo económico, pero también el progreso social y que la transformación digital, se haga en un marco de respeto y garantía de los derechos individuales. También, por supuesto, de forma que refuerce y no debilite la democracia y la esfera pública… la pandemia ha expuesto… los riesgos de exclusión… evitar y superar esas brechas con políticas inclusivas es una responsabilidad de todos, so pena de agravar la desafección ciudadana y alimentar los populismos”), los ex presidentes “hacen tremendas afirmaciones:

Felipe González: 1. “Crisis de gobernabilidad en la democracia representativa”. 2. “La revolución comunicacional y la digitalización hacen que se desintermedie la democracia”. 3. “Carencia evidente de liderazgos democráticos enfrentados en nuestras democracias a la emergencia de populismos o caudillismos populistas”. 4. “La democracia no garantiza el buen gobierno y no es un problema sólo de la digitalización”. 5. “La esencia de la democracia es podernos quitar de encima a un gobierno que no nos gusta”. 6. “Los ciudadanos confunden democracia con buen gobierno”. 7. “El caudillismo populista, busca respuestas simples a problemas complejos, siempre teniendo la preocupación, como la respuesta simple tenderá a fracasar tarde o temprano, más bien temprano que tarde, de buscar señalar a un culpable de que la respuesta simple no sirvió”.

Aprovecho para recomendarte nuestra extraordinaria promoción del Curso de Gerencia Estratégica e Ingeniería de Negocios colgado en la plataforma de Udemy. Aquí te comparto el enlace: https://www.google.com/url?q=https://www.udemy.com/user/david-mendoza-154/&sa=U&ved=2ahUKEwjXm4GngaD2AhXXRTABHUqYDi4QFnoECAQQAg&usg=AOvVaw0_oKLhQT9QpXKzh2VtxQTm o Comunícate con nosotros a través de instagram: @termometro.economico o por nuestra página web: http://termometroeconomico.com