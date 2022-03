El impresionante momento en que ucranianos desarmados tratan de detener un convoy ruso (VIDEO)

La primer viceministro de relaciones Exteriores de Ucrania, Emine Dzheppar, publicó las imágenes del momento en que civiles desarmados en Melitopol, intentan detener un convoy militar ruso.

lapatilla.com

“Nuestro pueblo es invencible. Defendemos cada rincón de nuestro país. Los ucranianos son los mejores !!!”, escribió Dzheppar

#Melitopol Unarmed?? civilians are trying to stop??military column with appeals to #Russian occupiers to go away ! Our people are invincible. We defend every corner of our country. Ukrainians are the best !!! ?? #StandWithUkraine#StopRussianAgression pic.twitter.com/wJNfacuBEc

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 1, 2022