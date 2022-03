“Irán está de su lado”: Ahmadinejad respaldó a Zelenski y su lucha contra los rusos

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, respaldó este miércoles al mandatario Volodimir Zeleski y la lucha de Ucrania contra la invasión rusa.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, aseguró que su país está del lado de los ucranianos en este momento.

“La gran nación de Ucrania, el presidente Zelensky y su honorable y casi inigualable resistencia destapó las tramas satánicas de los enemigos de la humanidad. Confíe en que la gran nación de Irán está a su lado, mientras admira esta heroica persistencia”, expresó.

The great nation of #Ukraine

President #Zelenskyy

Your honorable and almost unrivalled resistance uncovered the Satanic plots of enemies of mankind.

Trust that the great nation of #Iran is standing by you,while admiring this heroic persistence .

— Mahmoud Ahmadinejad (@Ahmadinejad1956) March 2, 2022