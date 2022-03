Dos futbolistas y un biatleta, primeros deportistas de Ucrania muertos en la guerra

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cada vez son más los deportistas ucranianos que se están alistado al Ejército para defender su país de la invasión comenzada por Rusia la pasada semana. Uno de los últimos casos conocidos ha sido el Yuriy Vernydub, el técnico que llevó a la victoria al Sheriff moldavo frente al Real Madrid en septiembre de 2021, aunque en el frente también se pueden encontrar boxeadores, atletas o ajedrecistas.

Por abc.es

En las últimas horas se han conocido los nombres de los primeros deportistas ucranianos muertos durante los ataques rusa: los futbolistas Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, y el biatleta Yevhen Malyshev.

Según informó este martes noche el sindicato internacional de futbolistas internacionales (FIFPRO), los jugadores Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, de 21 y 25 años, respectivamente, murieron como consecuencia de la guerra.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

— FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022