El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 2 de marzo de 2022

Aries

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay verdades que están frente a tus ojos y aún así las evades, tal vez por miedo a sufrir, por no querer tomar decisiones, porque es cómodo o porque te da flojera dejar lo conocido y volver a empezar. El dolor que conlleva la verdad es un dolor necesario. Quítate la venda y hazlo ya.

Tauro

Un mal capítulo no siempre es el final de la historia. A veces necesitas poner una coma o un punto y aparte en ciertas situaciones para oxigenarte y saber que quieres y mereces en tu vida. Si alguien sale de tu vida no es el final de todo, de hecho es la oportunidad de un nuevo comienzo. En lugar de aferrarte a lo que fue abre tus brazos a lo que puede ser. Ahora, todo depende de ti.

Géminis

No pretendas tener siempre el control. Si alguien se empeña en tener la razón, aún cuando no la tiene, dásela. Si alguien te hiere intencionalmente, no pelees, simplemente date la vuelta y sigue con lo tuyo. Si alguien quiere manejar tu vida, con educación ponlo en su lugar. No negocies tu paz, felicidad o tranquilidad.

Cáncer

Recibes noticias que de alguna manera esperabas, relacionadas con dinero, prosperidad y abundancia. Al fin estás a un paso de lograr una meta, pero aún hay mucho por hacer y no puedes ni debes dejar nada al azar. Vienen cosas maravillosas pero debes tomar las riendas de tu vida y bailarla a tu ritmo.

Leo

Día de recuperación. Puede que estés cansado, agotado y un tanto estresado. Has trabajado duro y sabes que el camino que queda por delante es largo y que en este momento no puedes hacer una pausa, porque podrías perder mucho terreno del que ya has ganado. Fuerza Leo, busca un tiempo en tu apretada agenda para relajarte, pero sin abandonar tu meta.

Virgo

Hay personas tóxicas que deben salir de tu vida. Has permitido que tengan cierto poder sobre ti, pero como no puedes cambiar lo que ha pasado no te quejes ni arrepientas, lo hecho, hecho esta. Lo que si puedes hacer es crear un nuevo futuro, y hacerlo desde el presente, una historia el que sólo hayan personas que sumen. ¿Que esperas?

Libra

Hay prosperidad. Se mueve tu economía y todo sucede de un momento a otro, pero no de imprevisto. Los cambios qué hay son consecuencias de entrar en acción, de dejar atrás las dudas y la comodidad y de atreverse. Hoy descubres que la única mano que te detenía era la tuya y decides dejar de ser un ancla para convertirte en una catapulta.

Escorpio

Hoy podrías estar un poco disperso y distraído, incluso puede que dejes los compromisos que tenías pendientes en tu agenda a medio hacer. Es normal a veces no tener ganas, no te preocupes ni seas demasiado duro contigo mismo Escorpio, tienes derecho a tomar un respiro. ¿Porque no dedicas parte del día a alguna actividad que te motive? Esta bien cambiar de planes.

Sagitario

Podrías tener ciertas dificultades con autoridades o personas de poder. No estás dispuesto a que nadie domine tu vida y eso está bien. Lo que no lo está es permitir que lo que sucede te saque de tu centro de paz. Reacciona y di lo que tengas que decir, pero hazlo desde la paz, consciente de que cada uno puede tener la razón, o por lo menos la pueden tener desde su posición.

Capricornio

Pueden llamarte egoísta, pero en realidad estás velando por tu bienestar y si eso implica todo el tiempo y dedicamos que debes imprimir a tus sueños. Estás demasiado ocupado para prestar atención a tu vida social, enfocado en perseguir tus metas, porque sabes que para luego es tarde, además, no es permanente. Ya podrás descansar más adelante.

Acuario

Es un día de crear nuevos hábitos, más saludables y positivos, que se alineen con esas decisiones que tomaste a fines del 2021 y que aún no has puesto en acción. Integralos a tu rutina, pero hazlo poco a poco, hasta que te acostumbres. Necesitas hacerlo para ser coherente entre lo que sientes, pienses, haces y quieres lograr.

Piscis

Si sientes que harás algo mal, es mejor que lo pospongas hasta que te sientas más capaz. Si haces las cosas solo por hacerlo dejarías de ser tu. Eres una persona que busca la excelencia y hoy es un día de seguir esa premisa. Te vuelves más exigente e incluso o tolerante, el que te haga perder el tiempo sale del juego.