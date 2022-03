Escena desoladora: Perro se quedó inmóvil junto al cuerpo de su amo asesinado por los rusos

Los ataques de Rusia a Ucrania están dejando escenas cada vez más desoladoras. Esta vez recorrió las redes sociales un desgarrador video que muestra los resultados de un ataque invasor en lo que parece ser una carretera cercana a Kiev.

Por: Clarín

En el clip se puede ver cómo un perro permanece incondicionalmente junto a su amo asesinado por los rusos. El animal y el cadáver del hombre están en un pozo del costado de la calle y juntos reflejan el horror de la guerra y el amor sin límites de los mejores amigos del hombre.

En otra parte del video, tan dramática como la anteriormente descrita, se ve la camioneta Mercedes Benz de la víctima destrozada por los disparos y a otro perro muerto dentro del vehículo.

Un clip diferente que registra el momento previo al ataque grabado por el copiloto del Mercedes muestra el momento exacto del disparo que recibe el vehículo. El camarógrafo improvisado sale de la camioneta, hace una toma del piloto herido y luego parece dejarse caer al suelo (imagen de portada).

“Es muy importante documentar todos los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania”, se puede leer en uno de los clips. Esta frase hace referencia a los ataques de los rusos contra civiles.

El historiador de la OTAN, el Dr. Peter Caddick-Adams, señaló el martes las escenas “desgarradoras” de “decenas de perros atados por sus correas con notas adjuntas, en estaciones de tren y autobús en toda Ucrania, ya que sus dueños tuvieron que irse sin sus preciadas mascotas”.

Caddick-Adams publicó fotos de una perra llamada Alyssa que tuvo que quedarse con un vecino después de que el dueño fue “movilizado y se fue a la guerra”.

This is Alyssa, my friend's wonderful dog. He has just had to leave her with neighbours in Lviv as he has been mobilised and gone off to war. pic.twitter.com/8FWLMupXG3

— Dr Peter Caddick-Adams #StandwithUkraine (@militaryhistori) March 1, 2022