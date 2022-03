Mujer rusa prendió fuego a su pasaporte como forma de protesta por la invasión en Ucrania (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Fue en una vigilia celebrada en Edimburgo para protestar por la guerra en Ucrania que Anna Jakubova, una mujer rusa de 26 años, recurrió a una fuerte medida simbólica para mostrar su decepción y tristeza por la situación: le prendió fuego a su pasaporte.

Por: Clarín

Rodeada de cientos de personas, Jakubova agarró un encendedor y procedió a quemar la libreta roja que acredita el pasaporte de los ciudadanos rusos.

“Quemé mi pasaporte como gesto contra el gobierno ruso y para demostrar que incluso los ciudadanos rusos se están volviendo contra este país y las cosas horribles que está haciendo”, afirmó Jakubova, según un testimonio que reprodujo la BBC.

“I no longer want to be a citizen of the country that kills Ukrainian children”

Anna Jakubova burns her Russian passport at an Edinburgh protest against President Putin’s invasion of Ukraine pic.twitter.com/89MZwjVeKz

— Glenn Campbell (@GlennBBC) March 2, 2022