Uniformados rusos saquean las tiendas en Ucrania ante las fallas de suministros (VIDEOS)

Las tropas rusas están pasándola mal ante las fallas de suministros por parte de Rusia durante la invasión a Ucrania, una radio de este país ha recopilado una serie de videos que muestra a hombres con uniformes rusos asaltando las tiendas en distintas ciudades.

lapatilla.com

Los informes de inteligencia en Ucrania reportan, que las fuerzas de Vladimir Putin, no solo se están quedando sin alimentos, sino que tienen problemas con el combustible y muchas tropas se están rindiendo sin resistencia. Hace días, un video viralizado en las redes sociales, supuestos soldados de Putin se mostraban molestos porque la comida enviada tenían una fecha de vencimiento de 2015.

Además, el corresponsal de Buzz Feed News, Christopher Miller, publicó un video de un soldado ruso siendo alimentado por civiles ucranianos. Según los medios, el hombre se echó a llorar cuando le permitieron hacer una videollamada con su madre.

Remarkable video circulating on Telegram. Ukrainians gave a captured Russian soldier food and tea and called his mother to tell her he’s ok. He breaks down in tears. Compare the compassion shown here to Putin’s brutality. pic.twitter.com/KtbHad8XLm

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 2, 2022