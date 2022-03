William Anseume: Los rusos juegan. ¿Los otros no?

Posteado en: Opinión

Finco mis ideas en este viejo dicho acerca del juego de los rusos. Juegan, y de que inescrupuloso, macabro, modo. Por sus intereses el fin y los medios. ¿Y los otros?

Obviamente no me refiero a la aguerrida manera en que los ucranianos han defendido su territorio, su independencia, sus decisiones de vivir del modo que decidieron. Me refiero al juego de aquí. Ese que, como con la invasión rusa a Ucrania puede apreciarse para algunos que han estado cegados hasta ahora con mucha mayor claridad. Venezuela está sometida bajo la égida rusa.

No cabe el diálogo. No caben simulaciones de elecciones apiltrafadas. La guerra puede llegar a ser mundial. De hecho, de manera simulada, ya lo es. Que se haya metido solo Bielorusia directamente, además de los dos involucrados de facto no ha impedido la participación con armas y otras ayudas a Ucrania por parte de la OTAN y de Europa unida. Pero Venezuela ha dado, hasta donde puede saberse, apoyo político y moral a Rusia en su reconquista del territorio perdido en la disgregación. O sea, Rusia juega también aquí en territorio latinoamericano. Y de que cruda manera. Tremendo papelón el del presidente Fernández en Argentina, abriéndose como canal panameño ante las pretenciones invasoras de Rusia hacia Latinoamérica. Absurda puede lucir la neutralidad brasileña en vísperas de elecciones que Bolsonaro no tiene fáciles. México mira a otros lados sin saber bien que hacer. Pero Nicolás Maduro y su régimen del terror han sido consecuentes con sus financistas en momentos de sanciones.

Rusia juega acá. ¿Y los otros? ¿Tendrá ahora más clara el gigante del norte la situación comprometida a donde ha permitido llegar a los rusos también en Latinoamérica? ¿O va a esperar la invasión más directa para darle el frenazo definitivo también aquí? Ahora no puede aludir que no le han tocado ni dañado sus intereses. ¿Y la oposición venezolana, no se ha planteado hasta ahora sacarle el partido definitivo a la posición ” oficial” de Venezuela ante el conflicto? Posición por cierto repudiada por los venezolanos. ¿Tan lenta va la apreciación del grado que escaló el movimiento bélico ruso que no piensa sacar el debido rédito político definitivo?

A la oposición le toca jugar y jugar duro. Si sigue blandengue será más postergación innecesaria y cruel. Es el momento de sacar el mayor provecho. Ya Rusia, arruinada cómo quedará con el enfrentamiento que se buscó, no podrá ser el brazo que sujete a Maduro. A los EEUU no le bastará con tener un mejor panorama del asunto, por más comprometido que esté en este momento con los sucesos europeos. El problema, si, es mundial, por el control político y económico en el mundo. Latinoamérica no está en la estratósfera.

Venezuela debe inspirarse en Ucrania para el enfrentamiento final de esta situación. No basta ya resistir. Cosa que hemos hecho y muy bien.