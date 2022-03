Así es el lujoso búnker nuclear listo para esconder a la familia de Putin en Siberia

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Ha pasado más de una semana desde la invasión rusa a Ucrania. Unos días en los que mucho se ha especulado sobre los planes de Vladimir Putin y sobre los secretos de su misteriosa vida privada.

Por vozpopuli.com

Una vida privada que el presidente ruso esconde con recelo y que ahora estaría protegiendo ante sus enemigos y lo que podría estar por llegar tras el anuncio de que las fuerzas nucleares rusas se encuentran en estado de alerta.

Teniendo en cuenta que todo cuanto rodea a la vida familiar de Vladimir Putin es muy confuso, el paradero, tanto del presidente ruso como de sus más allegados se ha convertido en un enigma que muchos tratan de resolver. Un enigma que podría haber sido desvelado.

Hace unos días, era Valery Solovei, politólogo, historiador y exjefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú quien aseguraba que la familia más cercana a Vladimir Putin había sido trasladada recientemente a un búnker secreto alejado de Moscú.

Según desveló este experto, se trata de un escondite en Siberia, concretamente en la República de Altái, en las fronteras rusas con Mongolia, China y Kazajistán, que fue diseñado para proteger en caso de una guerra nuclear.

Al parecer, se trata de un búnker subterráneo, equipado con la más alta tecnología y construido hace una década por la empresa de energía Gazprom. Este escondite, que según el profesor Solovei se asemeja a una ciudad subterránea, estaría creado bajo una enorme casa de campo ubicada en una amplia finca en las montañas de Altái.

Algunas informaciones aseguran que durante la construcción de este escondite, se vieron grandes excavadoras de túneles en el lugar, y que además, la construcción cuenta con una línea de alto voltaje conectada a una moderna subestación de energía con capacidad más que suficiente para abastecer una pequeña ciudad como la que describe el profesor.

Alarming news… Putin has allegedly hidden his family members in an 'underground city' in Siberia.

The luxury hi-tech bunker is located in the Altai Mountains and was designed for protection in the event of nuclear war, said political scientist Valery Solovey. pic.twitter.com/pyDkrOVP6n

— Eric ?? (@Maxhauler) March 1, 2022