Canadá retuvo avión chárter que transportaba a un grupo de rusos

Canadá retuvo este jueves, 3 de marzo, un avión que transportaba a un grupo de ciudadanos originarios de Rusia.

Por: Monitoreamos

El ministro de Transporte, Omar Alghabra, detalló que se trata de un avión chárter que fue retenido en el aeropuerto de Yellowknife, ciudad al noroeste de Canadá.

“Continuaremos responsabilizando a Rusia por su invasión de Ucrania”, enfatizó.

A charter aircraft that carried Russian foreign nationals has been held at the Yellowknife airport. We will continue to hold Russia accountable for its invasion of Ukraine.

— Omar Alghabra (@OmarAlghabra) March 3, 2022