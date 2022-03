“Me están apuntando”: Corresponsal chileno en Kiev y un disparo en vivo que paralizó a un programa de TV (VIDEO)

Un tenso momento ocurrió durante el despacho en vivo del corresponsal de Canal 13 de Chile en Ucrania, Jorge Said. Todo pasó cuando el periodista transmitía en vivo desde la ciudad de Kiev, que vive una trágica situación debido a la invasión rusa. Said realizaba un recorrido junto a las conductoras de Tu Día cuando un grupo de militares ucranianos, al parecer, le solicitó devolverse.

Por: Infobae

Durante su relato, Said contó que ya había sido detenido por militares en al menos tres oportunidades. “Acá vienen los militares de nuevo y ahora vienen muy agresivos”, contó. Luego de ese cruce de palabras, Said se da vuelta y se escucha un disparo. Los conductores del programa se horrorizaron y hasta se escuchó un insulto al aire.

Tras el incidente, Said volvió a salir en pantalla, mostrando que no había sufrido ninguna lesión y contando que el disparo había sido al aire.

“Estoy muy bien. Lo que pasa es que ellos (los militares) están haciendo control y aquí hay disparos… Están muy nerviosos hoy”, explicó.

De hecho, afirmó que pidió al programa hacer despachos cortos, debido a lo mismo. “Hoy estaban muy nerviosos con los periodistas, porque les insisto, creen que hay mucha gente espía acá. Yo no sé, no he visto pero lo que he visto es que hay muchos comentarios de gente que estaría marcando con los teléfonos algunos blancos, por lo tanto, ellos creen que estamos marcando con gps o algo así”, añadió.

De acuerdo a Said, antes de salir al aire, intentó entablar tres contactos con el programa, pero no pudo. “No era porque se me acabara la batería o se cayera la señal, yo corté porque no quería hablar porque estaba con los militares y no estaban con la misma disposición que ayer, que eran muy amables”, afirmó.

El reportero explicó además, que el disparo fue al aire y “porque seguramente yo no entendí la instrucción (que ellos le estaban dando)”. “Seguramente la instrucción no era que yo me fuera, sino que me tirara al suelo… Aquí hay un problema de idiomas enorme”, sentenció.

“Luego me verificaron el pasaporte, vieron que estaba con visa e inmediatamente cambió todo”, dijo. Según su relato, lo que más lo ayudó en ese momento fue tener un pasaporte norteamericano. “Es el aliado acá… eso cambia todo”.

Este hecho no es el único al que ha tenido que estar expuesto el director y periodista. El martes, vivió tensos momentos en vivo cuando, en medio de las sirenas antiaéreas, no se le permitió resguardarse en el subterráneo del metro de Kiev.

“En estos momentos hay muchísimas sirenas y bombazos en ambos lados. También hay militares que están llegando en este momento frente a mí”, describió para luego informar que buscaba acercarse al metro de la ciudad para resguardarse.

“Están llegando militares y están poniendo unas estructuras. Han llegado 300 militares aproximadamente, están casi todos dentro del metro y están colocando una especie de miguelitos gigantes en ambos lados”, detalló el corresponsal.

En eso, el corresponsal mostró cómo el acceso al metro se encontraba bloqueado por una especie de barricadas anti tanques. Luego, Said aseguró que trataría de ingresar al metro. Sin embargo, mientras bajaba los primeros escalones, Said habló con alguien fuera de cámara. “¿No? No se puede”, comenta, para luego dar la media vuelta y volver a la superficie.

“No se puede ingresar. Yo sé que estaban ahí, parece que bajaron unos 300 militares. Esto se está llenando de militares del Ejército ucraniano, ellos son personal profesional, se nota que son grupos comandos”, comentó el también documentalista.

De acuerdo a Said, estos grupos “están mucho más organizados y obviamente con otro tipo de disposición”. Es por eso que decidió buscar un nuevo lugar para poder refugiarse de los posibles ataques. Tras ello, Jorge Said volvió a salir a las calles de Kiev, juntándose con otro grupo de prensa internacional y mostrando cuál es el refugio que deberán utilizar los periodistas que se queden a cubrir la catástrofe.