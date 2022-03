VIRAL: Con su tractor, un granjero ucraniano se robó un tanque ruso (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un granjero ucraniano tomó coraje y realizó una acción que se volvió viral en las redes sociales: con su tractor, enganchó un tanque ruso e intentó robárselo. La particular situación ocurrió en el pueblo de Lyubimovka, en la ciudad de Jersón.

Por: Clarín

La información fue difundida por varios medios, e incluso, Olexander Scherba, exembajador de Ucrania en Austria, la comentó en Twitter. “Es probable que sea el primer tanque robado por un granjero. Los ucranianos son realmente duros”, escribió.

En el video que el mismo Scherba compartió se puede ver cómo un hombre, que se cree que es un soldado ruso, corre detrás del vehículo blindado que es tirado por un tractor, mientras otras personas observan la escena.

Yes. They are great! And Georgians have excellent food and wine. Highly recommend it!

Here is a funny video that I can publish from Ukraine of a farmer stealing a Russian tank

The bystander laughs that he is getting best HIT exercise pic.twitter.com/KTyQhWBfXx

— Ukrainian Nastya ?? (@kysusha2) February 28, 2022