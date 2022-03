Este famoso chef alimenta a los refugiados de Ucrania

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Recientemente, la tensa situación que se vive entre Ucrania y Rusia ha generado miles de reacciones en todo el mundo, precisamente por las pérdidas humanas que se han registrado en los últimos días, además del conflicto armado que inició el Kremlin el pasado 24 de febrero.

Por Revista Ronda

Es por ello que miles de personas se han solidarizado con la complicada situación que atraviesa Ucrania, entre esas, se encuentra el chef español José Andrés, quien con su organización ha podido colaborar con los refugiados.

World Central Kitchen, creada por José Andrés, es una de las obras benéficas que ha servido para brindar alimentación con 40 toneladas de comida que envió a la frontera entre Polonia y Ucrania.

We are all Ukrainians right now ?? It’s been a long day…but before I go to sleep here’s my message to you… #ChefsForUkraine pic.twitter.com/cumv3NwfUF

— José Andrés (@chefjoseandres) March 1, 2022