¿Por qué a pesar del “cese al fuego”, Rusia atacó la mayor planta nuclear de Ucrania?

La noticia de lo que funcionarios ucranianos dijeron que fue un ataque sin precedentes contra una planta de energía nuclear, la más grande de Europa, provocó escalofríos en todo el mundo.

Por: La República

Pero un incendio que estalló en Zaporizhzhia finalmente fue contenido y es poco probable que el daño resulte en el tipo de devastación que se vio en el último desastre atómico en suelo ucraniano, la fusión de Chernobyl en 1986.

¿Qué pasó?

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, escribió en Twitter la madrugada del viernes que se había producido un incendio en la planta de Zaporizhzhia en el sureste de Ucrania después del bombardeo ruso durante la noche. Kuleba pidió al ejército ruso que dejara de disparar de inmediato. La instalación, cerca de la ciudad de Enerhodar, a unos 500 kilómetros (310 millas) de Chernobyl, tiene una capacidad total de 5,7 gigavatios, suficiente para alimentar a más de 4 millones de hogares. Kuleba había advertido inicialmente que una explosión sería 10 veces más grande que la de Chernobyl. Los servicios de emergencia dijeron más tarde que habían extinguido el incendio y que no hubo víctimas ni ningún riesgo inmediato para los reactores. Desde entonces, las fuerzas rusas han ocupado el sitio, según funcionarios ucranianos.

https://platform.twitter.com/widgets.js

¿Es probable un desastre?

Hay pocas razones hasta ahora para pensar eso. Ucrania le dijo a la Agencia Internacional de Energía Atómica que el incendio “no ha afectado a los equipos ‘esenciales’”, y que no se han reportado cambios en los niveles de radiación. Los reactores “están protegidos por estructuras de contención robustas” y se están apagando de manera segura, dijo la secretaria de Energía de EE. UU., Jennifer Granholm, en un comunicado. Ella dijo que el departamento había activado su Equipo de Respuesta a Incidentes Nucleares.

¿Cómo se compara la planta con Chernobyl?

A diferencia de Chernobyl, los seis reactores de Zaporizhzhia son reactores de agua a presión (950 MW VVER-320), construidos a principios de la década de 1980. Tienen estructuras de contención alrededor del reactor para detener cualquier liberación de radiación. “Chernobyl no tenía una contención”, dijo Dale Klein, ex presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de EE. UU. y profesor de la Universidad de Texas en Austin.

A diferencia de la planta dañada de Fukushima en Japón, estos reactores Vver tienen circuitos de agua separados para enfriar el reactor y producir vapor, según Tony Irwin, experto en energía nuclear y profesor asociado honorario de la Universidad Nacional de Australia. También tienen sistemas de enfriamiento de núcleo de emergencia y sistemas de inyección múltiple para evitar que se derrita el núcleo, dijo.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022