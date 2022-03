Tiroteo en escuela de Kansas: Estudiante abrió fuego durante período de clases e hirió a dos personas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un oficial de recursos y un administrador de la escuela secundaria de Kansas fueron baleados y heridos el viernes por la mañana, según las autoridades.

Por Fox News

Un sospechoso no identificado está actualmente bajo custodia, dijo la policía de Olathe en un tuit del viernes.

La policía dijo más tarde que el sospechoso es un estudiante, según FOX 4 Kansas City.

No hubo estudiantes heridos en Olathe East High School hasta el viernes por la tarde cuando la policía alertó al público del incidente.

El Sargento Oficial de Información Pública de la Policía de Olathe. Joel Yeldell le dijo a FOX 4 Kansas City que el oficial de recursos y el administrador están estables y se espera que sobrevivan.

CRITICAL INCIDENT: Olathe East High School. School Resource Officer Shot and injured, Administrator Shot and injured. Occurred in Office Area. Suspect in custody. Stand by on reunification area. No active threat at this time. No reports of injured students at this time.

— Olathe Police (@OlathePolice) March 4, 2022