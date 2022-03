Ucrania pidió a PlayStation y Xbox remover sus servicios del mercado ruso

La industria de los videojuegos no es ajena al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y esto ha quedado demostrado en los últimos días con las medidas que varias empresas han tomado contra el país de Vladimir Putin. Ucrania ha pedido tanto a PlayStation como a Xbox y a diversas organizaciones de Esports que se sumen a la presión internacional que diversas entidades están ejerciendo contra Rusia para detener la invasión.

Por El Comercio

A través de una carta abierta publicada en su cuenta oficial de Twitter, Mykhailo Fedorov -viceprimer ministro de Ucrania- pidió a las compañías más representativas de los videojuegos que “hagan todo lo posible para proteger a Ucrania, Europa y finalmente el mundo democrático de una sangrienta agresión autoritaria”.

“Saben lo que está sucediendo en Ucrania ahora mismo. Rusia ha declarado la guerra no solo a Ucrania sino a todo el mundo civilizado. Sí apoyan los valores humanos, deberían abandonar el mercado ruso”, mencionó Fedorov en su publicación de Twitter, donde también mencionó a las cuentas oficiales de PlayStation y Xbox.

@Xbox @PlayStation

You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022