Los rusos entraban a su ciudad y los desafió subiendo con la bandera de Ucrania a un tanque en movimiento (VIDEO)

A más de una semana de la invasión de Rusia en Ucrania, los ucranianos de la ciudad de Jersón, la primera que cayó a manos del ejército de Vladimir Putin, se organizan para ayudarse entre sí tanto como sea posible. Primero se organizaron para compartir alimentos entre ellos y tras los primeros momentos de zozobra empezaron a manifestarse en las calles.

Por: Clarín

En las últimas horas Jersón ha sido testigo de una ola de protestas realizadas por valientes civiles que se oponen a la ocupación de las tropas rusas, que el miércoles, tras varios días de ataques, entraron a la ciudad para terminar de tomarla.

Una vez que las tropas tomaron el control, entraron por la fuerza en el edificio del ayuntamiento e intentaron imponer toques de queda a los residentes. Eso no impidió que miles de ellos se reunieran en el centro de la ciudad, ondeando banderas ucranianas desafiantes y coreando “Jersón es Ucrania”.

?En ese contexto empezaron a viralizarse imágenes en las que se ve a un manifestante ucraniano que se sube a un blindado que marchaba en una columna. Con suma agilidad, el hombre logra saltar al tanque en movimiento con una bandera celeste y amarilla, la que empieza a ondear en medio de la ovación de sus compatriotas.

El alcalde de Jersón, Igor Kolykhaev, había instado previamente a los soldados rusos a no disparar contra los civiles y agregó que no había fuerzas ucranianas dentro de la ciudad. E hizo un llamado a los ciudadanos para que se adhieran a las condiciones establecidas por las fuerzas de Putin para “mantener la bandera ucraniana ondeando”.

Las medidas incluyen el toque de queda estricto entre las 20 y las 6, salir a la calle en grupos de no más de dos y permitir que solo los automóviles que transportan alimentos, medicamentos y otros suministros ingresen a la ciudad.

Según Metro UK, Iuliia Mendel, la ex portavoz del presidente de Ucrania que es de Jersón, compartió videos de los manifestantes, mostrando la fuerza y ??determinación de los que estaban en la ciudad.

Kherson cities ask me to share the news with you. They want the whole world to know they are Ukraine and they are proud of it. They are protesting under risk of being killed by Russians pic.twitter.com/rwCuVjn5Lv

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 5, 2022