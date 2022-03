“Todos con Ucrania”: Real Madrid y Real Sociedad mostraron su apoyo con una lona gigante (Fotos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En los prolegómenos del partido que enfrenta al Real Madrid con la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, ambos conjuntos mostraron su apoyo a Ucrania don una lona gigante en el lateral Oeste con el mensaje “todos con Ucrania” y el guardameta ucraniano Andriy Lunin recibió el cariño de su afición.

Los futbolistas saltaron al terreno de juego con una camiseta, posaron en el terreno de juego con un cartel con el mismo mensaje y arroparon al portero en una foto conjunta a la par que los presentes en el Santiago Bernabéu le dedicaron una cerrada ovación como muestra de afecto.

Además, la Grada de Animación del conjunto blanco lució cartulinas amarillas en otro gesto para mandar ánimos a Ucrania.

?? “Todos con Ucrania” / “Everyone with Ukraine”

Really lovely touch by players and fans before kickoff at the Santiago Bernabéu to show their support to Ukranians. Real Sociedad also have a squad member from #Ukraine.#RealMadridRealSociedad #LaLiga pic.twitter.com/S54fqstA6f

— Semra Hunter (@SemraHunter) March 5, 2022