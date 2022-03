Amor en tiempos de guerra: Pareja ucraniana se da el “sí quiero” en el frente de batalla (VIDEO)

Los intensos ataques rusos en suelo ucraniano no han impedido que una pareja se diera el sí quiero acompañados de sus compañeros de las Fuerzas de Defensa Territorial en un puesto de control cercano a Kiev.

Por: El Mundo

Vestidos con ropa de camuflaje, Lesia Ivashchenko y Valerii Fylymonov han contraído este domingo matrimonio en una ceremonia nada convencional en la que no han faltado, sin embargo, algunos elementos tradicionales como el velo, las flores, el intercambio de alianzas o los brindis con champagne.

Volunteers from one of the 112th Battalions of the Kyiv Special Troop Brigade got married.

Lesya and Valeriy have been together for twenty years and have an 18-year-old daughter, but they still haven't had time to get married. #Ukraine pic.twitter.com/R9ms9WhpUT

— Ukraine Update ?? (@Ukrain_War) March 6, 2022