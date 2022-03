EEUU predice cuánto durará la guerra entre Rusia y Ucrania

Primeras estimaciones de cuánto durará la guerra en Ucrania. Según el Pentágono, tras estudiar los mapas, la primera semana, cómo se han sucedido los acontecimientos, y las primeras bajas e intentos de toma de ciudades, podríamos hablar de un conflicto de dos décadas.

Y es que tras estudiar el campo de batalla, el Pentágono ha estimado que para hacerse con el control de Ucrania, el ejército de Rusia necesitará entre 4 y 6 semanas; otra semana para poder rodear Kiev; un mes para tomar el control de la ciudad, aunque después todo se alargaría de 10 a 20 años.

The U.S. has worked hard to reestablish our leadership at the @UN and other international organizations for moments just like this—when threats to international peace and security demand a global response. This week we have taken meaningful action to isolate and repudiate Russia.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 5, 2022