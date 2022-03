José Gato Briceño: Orgullo monaguense, desidia narcorevolucionaria

Posteado en: Opinión

Cuando se ejerce la autoridad que el pueblo le encomienda a un gobernador o a cualquier cargo público a través de la elección democrática, lo correcto es enfocarse en atender cada necesidad de ese conglomerado que le ha dado tal responsabilidad, sin otro norte que dar respuestas a cada deficiencia, problema, servicio, lo más efectivas posibles y según lo que presupuestariamente sea factible, en muchos casos no sólo apagando incendios, es decir resolviendo problemas para salir del conflicto momentáneo, sino con visión de futuro, esa es la verdadera gestión perdurable, la que mira hacia las futuras generaciones y ejecuta obras para proveer soluciones a largo plazo. Las obras de infraestructura por su alto costo, deben ser pensadas para servir por mucho tiempo, para canalizar el crecimiento natural de las ciudades en todos los ámbitos: vialidad, educación, recreación, deportes.

Todo esto suena demasiado obvio como gestión de gobierno, pero en nuestro país cada día más, está lejos de la realidad ya que la responsabilidad de gobernar es solo un escalón para el beneficio propio y ponerse al servicio de la dictadura y si acaso se interesan en hacer gestión, especialmente los militantes del comunismo, solo lanzan migajas y matan el hambre de las masas pues su cerebro de rancho no les permite pensar en obras para la gente, para el bienestar y la mejora de la calidad de vida. Sumado a esto los opositores políticos siempre allí haciendo su tarea, minimizando los logros que realmente dan beneficio y felicidad a nuestra gente, eso en lugar de afectar, en mi caso durante 20 años de gestión pública, me inspiró y motivó siempre pues delataba que iba dejando respuestas y no buscando regodear mi ego con alabanzas de hipócritas.

Quieran o no, ya hace algún tiempo hizo historia el estadio Monumental de Maturín y se convirtió en uno de los iconos de Maturín, la ciudad capital del estado Monagas, su corta vida de casi 15 años está tan llena de experiencias que nos enorgullecen que cuando vi un titular de la prensa regional el pasado lunes 28 de febrero anunciando que al día siguiente se llevaría a cabo un partido de CONMEBOL, COPA LIBERTADORES es decir Copa de Campeones de América entre nuestro equipo local, el Monagas Sport Club y el Everton de Viña del Mar de Chile (ganado por cierto por el Monagas 1 – 0).

El estado Monagas jamás fue considerado para ningún evento futbolistico de relevancia, mucho menos para torneos internacionales por no contar con infraestructura deportiva que cumpliera con las normas FIFA y era inimaginable o impensable que fuéramos sede de un gran evento internacional como el efectuado el pasado martes 01 de marzo.

Estando a miles de kilómetros de distancia de mi tierra natal, me sentí orgulloso de ser el padre de ese gran icono de mi ciudad, de construir el estadio más grande y moderno de toda Venezuela, con una capacidad de 52.000 espectadores, el cual fue planificado para autosostenerse, generar recursos económicos para el mantenimiento de su infraestructura y sus ganancias para aportar a obras de mejoras en hospitales, consolidación de barrios, un ingreso adicional para la gestión de la gobernación del estado Monagas .

Se dispone en los espacios inferiores de las gradas de 20 mil metros cuadrados para el desarrollo de un centro comercial, un hotel, sala de cine. Fue adquirido en Norteamérica al momento de su puesta en funcionamiento, un sobrepiso especial que cubría todo el campo para proteger el engramado y lograr presentar varios artistas internacionales, entre ellos, el inolvidable concierto de Vicente Fernández (08 de marzo 2008) un día super significativo por ser el día internacional de la mujer.

Este enorme reto de gerencia, planificación y desafíos contrarreloj nos hizo comprobar que la voluntad política es necesaria para avanzar, apenas yo tenía ocho meses como gobernador en el año 2005 y fui informado por el ministro de educación que nuestro país sería sede de la Copa América en el año 2007 y se escogerían nueve sedes, entre ellas posiblemente, estaría el estado Monagas. Cada gobernador de estado donde se ubican dichas sedes, serían responsables de elaborar el proyecto, buscar el terreno, ejecutar la obra y dar la garantía de que estuviera listo para junio del año 2007; el gobierno nacional se comprometía a aportar el 80 % del costo total, lo que por cierto jamás cumplieron, a duras penas alcanzaron aportes por el 10 %.

Se inició una competencia sana entre los gobiernos regionales con el único objetivo de hacer quedar bien a Venezuela en tan magno evento latinoamericano y se conjugaron la eficiencia, la planificación y la gerencia.

No era nada fácil cumplir con el reto ya que el tiempo que quedaba se veía casi imposible de cumplir. Con un equipo de profesionales líderado por la arquitecto María Mercedes Aranguren se iniciaron las gestiones para elaborar el proyecto tomando la experiencia en ejecución de arquitectos que realizaba en Cali, Colombia, la construcción de un estadio para el club de la zona, de menores dimensiones ( 42.000 espectadores) a lo que queríamos para nuestro estado. Una vez visitado ese estadio se tomó definitivamente la decisión y tomamos su proyecto adaptándolo a una capacidad de 52.000 espectadores. Paralelamente se seleccionó el terreno con criterios de ordenamiento urbanístico, crecimiento de la ciudad, ubicación, accesibilidad vial entre otros aspectos y allí en cercanías del distribuidor La Cruz, en la Zona Industrial se ubicaría la Joya de Oriente teniendo todo a favor.

La construcción comenzó en febrero del año 2006 y mis adversarios no se cansaron de pregonar que era imposible terminar dicha obra para junio del año 2007 y me hacían responsable de hacer quedar mal a Venezuela en tan magno evento, además de mencionar para sus campañas personales que era un “gasto innecesario” para el estado. Craso error ver este tipo de cosas como gasto y no como inversión , pero tal como lo mencioné anteriormente, estos comentarios se les volvieron en contra ya que el estadio comenzó a tener la aceptación de los monaguenses y durante estos 15 años lo defienden, lo aprecian y lo han hecho parte de su patrimonio

Aceptamos el gran reto y en 16 meses se construyó con tres turnos para cubrir las 24 horas de trabajo, lo supervisaba dos o tres veces por semana y hasta de madrugada con mi equipo de infraestructura, aparte de la súper rigurosa supervisión de la CONMEBOL cada tres meses.

Fue un gran logro a pesar de todos los obstáculos y adversidades y fue inaugurado el 24 de junio del año 2007 con lleno total y más de mil personas paradas.

La excelente conectividad vial con la región del terreno escogido para la construcción del estadio hace de este nodo del oeste de Maturín punto clave para enlazarnos con la red ya planificada para ese momento de la autopista Vinotinto y la Santo Domingo de Guzmán, hoy en día por cierto y como aporte de la narcorevolución están destrozadas.

Algo muy importante de destacar y poco conocido es que en dicha infraestructura hicimos el sistema de telecomunicaciones policiales y atención a emergencias (171) más moderno de toda Venezuela con el apoyo del gobierno Español en el que el alcance del sistema de cámaras detectaba el número de placas de los vehículos a una distancia de mil metros en la red de autopista y distintas arterias viales y con esta información se verifica cualquier delito de robo de vehículos entre otras cosas.

La propuesta era fortalecer los sistemas de tecnología para combatir la delincuencia, pero cuando Diosdado Cabello se enteró de ese gran avance, lo primero que hizo fue mandar a confiscar los equipos y desmontar esa plataforma porque alegaron que primero lo tenía que implementar el gobierno central y después los regionales. Lo insólito fue que no lo hicieron nunca ellos, dejaron a Monagas sin sus equipos y desaparecieron todo, seguramente deben estar en alguna cada de su familia por El Furrial. La envidia mata. Si no les duele el estado que los vio nacer que se puede esperar de quien actúa así, yo lo repetía todos los miércoles en el programa Contacto con el Gato: MALDITO EL QUE LLEGA AL PODER Y NO LE HACE NADA AL PUEBLO QUE LO VIÓ NACER.

Lamentablemente la narcousurpadora forastera que llegó, cómo buena cómplice e ignorante del potencial allí confiscado, no reclamó nunca en 8 años esos equipos que son propiedad de la gobernación, la cabeza no le dió sino para posicionar al Cartel de los Soles por la zona de su pateadero en los caños del sur, ojalá que al nuevo usurpador de la gobernación se le ilumine la mente para reclamarlos y ponerlos al servicio de la gente.

Reflexionando desde la cárcel del exilio, hoy a casi 15 años de inagurado, el estadio Monumental de Maturín tiene un 70 % de deterioro, convertido en depósito de chatarras, en basurero de la gobernación y en vergüenza de nuestra gente, no genera un dólar de ingreso y la peste de la narcorevolución sigue avanzando, acabando con nuestros recursos mientras va carcomiendo toda la infraestructura. Aun así con ese abandono fue calificado, por sus dimensiones y servicios como sede para este evento de tanta relevancia del fútbol Internacional. Colocamos a Monagas en el mapa internacional del fútbol y eso tiene un valor que perdurará en el tiempo para los monaguenses de varias generaciones.

Gobernar para todos y con el horizonte del crecimiento en la mira fue nuestra premisa y es lo que deben exigir quienes eligen a sus gobernantes, la vida la dediqué a este servicio y desde donde me colocó la vida mientras tanto me dedico a denunciar y fustigar a quienes destruyeron los avances y la calidad de vida de nuestra gente, lo hago sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

Twitter: @josegbriceno Instagram: @josegbricenot Facebook: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com

