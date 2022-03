La lujosa cárcel con televisión y teléfono que podrán “disfrutar” presos en Europa

El pasado tres de marzo, el secretario de Justicia de Inglaterra, Dominic Raab, inauguró ‘HMP Five Wells’, una prisión ubicada en la ciudad de Wellingborough que cuenta con instalaciones y habitaciones de lujo para albergar a más de 1.600 presos.

Por El Tiempo

El director de la cárcel, John McLaughlin, afirmó al medio local ‘North Amptonshire Telegraph’ que este centro penitenciario tiene el objetivo de subir la autoestima de los reclusos y poder rehabilitarlos adecuadamente.

“Necesitamos involucrar a la gente, el hombre tiene un historial, pero queremos darles la oportunidad. No pueden ser prisioneros para siempre”, señaló el gobernador.

Según ‘North Amptonshire Telegraph’, para la construcción de ‘HMP Five Wells’ se destinaron 253 millones de libras esterlinas (más de un billón de pesos colombianos).

El área de la prisión es de más de 60 mil metros cuadrados en donde hay siete bloques de viviendas y edificios auxiliares.

En cada edificio de cuatro pisos se pueden albergar 240 reclusos. Se les brindará la posibilidad de tomar 24 talleres didácticos que incluyen mecánica de bicicletas, barbería, clases de rugby y demás actividades.

Adicionalmente, el centro penitenciario cuenta con instalaciones de lujo destinadas al entretenimiento tales como gimnasios, canchas de básquetbol, fútbol, tenis, entre otras.

Las habitaciones están completamente dotadas con la mejor tecnología.

The new £253m HMP Five Wells in Wellingborough which will house 1,680 offenders. The Category C facility will not have bars on its windows, cells will be called rooms and prisoners – who will be called residents – have access to a gym, snooker table and table tennis table pic.twitter.com/2sRMBXZqSN

— Joe Giddens (@jjgiddens) March 4, 2022