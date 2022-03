Periodista estadounidense aseguró que Maduro quiere alinearse con EEUU y no con Rusia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La periodista estadounidense Patricia Ann Regan, aseguró que fuentes indican que Maduro está dispuesto a alinearse con EEUU.

A través de redes sociales, la comunicadora apuntó su país quiere lo mejor para Venezuela, a pesar de la relación entre el régimen y el gobierno norteamericano es “crítica”. De igual forma, Regan indicó que es necesaria la liberación de los presos políticos y elecciones libres y democráticas en el país.

“Las fuentes me dicen que Nicolás Maduro está dispuesto, Venezuela quiere alinearse con EEUU, NO con Rusia” escribo la periodista.

Cabe destacar que funcionario del gobierno de Joe Bidn, visitaron Venezuela el pasado 5 de marzo para una posible disminución de sanciones en materia petrolera, según el WSJ.

A relationship between the US & Venezuela is critical. We want the best for their people and ours.

This means: VZ needs to release political prisoners & allow for FREE FAIR DEMOCRATIC elections.

Sources tell me @NicolasMaduro is willing: VZ wants to align w/US, NOT Russia.

— Trish Regan (@trish_regan) March 6, 2022