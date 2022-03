Severas tormentas en EEUU dejaron a miles de residentes sin energía eléctrica

Tormentas severas con ráfagas de viento dañinas de hasta 60 millas por hora azotaron el área triestatal el lunes por la noche tras un segundo día consecutivo con temperaturas de entre 20 y 25 grados por encima del promedio.

Por Telemundo 47

Nueva Jersey reporta hasta ahora unos 30 mil residentes sin energía eléctrica.

Las tormentas eléctricas se desarrollaron primero en el centro de Pensilvania en las primeras horas de la tarde, y algunas derribaron árboles y líneas eléctricas a medida que la línea de tormentas avanzaba hacia el este con un frente frío.

El radar Doppler registró ráfagas de hasta 70 millas por hora con la línea de tormentas.

Se emitieron avisos de tormentas severas para la Ciudad de Nueva York, el valle de Hudson y gran parte del centro y norte de Nueva Jersey hasta las 11 p.m.

Una advertencia de tormenta severa estuvo vigente para toda la Ciudad de Nueva York, además de los condados vecinos en Nueva York (Nassau, Rockland, Orange, Putnam, Ulster, Westchester), Nueva Jersey (Bergen, Essex, Hudson, Hunterdon, Middlesex, Monmouth, Morris, Mercer, Ocean, Passaic, Somerset, Union) y el condado de Fairfield de Connecticut hasta al menos las 9:45 p.m.

Granizo, inundaciones repentinas y tornados no son probables. Las tormentas deberían debilitarse un poco a medida que avanzan hacia las áreas de la Ciudad de Nueva York y Long Island más tarde, pero aún es posible que haya fuertes tormentas eléctricas.

Un aviso de viento está vigente para todo Nueva Jersey, excepto los condados de Bergen, Passaic, Essex, Union y Hudson. Consulte las últimas alertas meteorológicas para su vecindario.

Estas condiciones del tiempo son más típicas para fines de la primavera o el verano que para principios de marzo, aunque los residentes pudieron disfrutar de días en los 70 grados tras un frente frío.

El domingo se rompieron récords diarios en Poughkeepsie, Newark y Queens (Central Park empató el récord de 68 grados establecido para el 6 de marzo de 1935).

Inicialmente, no se pronosticaba que las temperaturas del lunes rompieran los récords diarios, pero tendieron a ser más altas de lo esperado. Central Park y Newark empataron sus respectivos máximos de 74 y 75 grados, cada uno establecido en 1946, mientras que LaGuardia rompió su récord diario del 7 de marzo con una temperatura de 74 grados a las 2:00 p. m.

Pero, ¿qué significan estas temperaturas más cálidas de lo esperado junto con la llegada de un frente frío? Esto es igual a más inestabilidad atmosférica, y el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional ajusta su mapa de riesgo severo.

Today's forecast has trended even milder, with record or near record highs possible at Newark and LaGuardia. Any thunderstorms with a cold frontal passage late this afternoon into this evening could produce brief heavy rain and gusty winds, especially from NYC north and west. pic.twitter.com/CLktDTlFFf

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) March 7, 2022