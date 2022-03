La cita del terror: “Él llegó borracho pero eso no fue lo peor”

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Brooke Alexx es una ascendente cantante estadounidense que en sus redes sociales se permite hablar de otros aspectos que no tienen que ver con su carrera musical. Así fue como se animó a contar la que definitivamente fue la peor cita de su vida. Fue con un hombre que había contactado por la plataforma para solteros Bumble, pero fue muy breve y absolutamente fallida.

Por: Clarín

Según contó en un video viral que publicó en TikTok y ya tiene más de 8 millones de reproducciones, la cita “terminó antes de que comenzara”. Apenas vio al chico y él simplemente admitió que estaba completamente borracho. Pero eso no fue lo peor que le pasó a la joven que se había preparado especialmente para la velada.

En el clip, la joven cantante que ya tuvo un paso por la edición estadounidense del Lollapalooza, explicó: “Me presenté en el bar esa noche para encontrarme con un chico que había conocido en Bumble”.

Antes de continuar con su relato, mostró su atuendo al que definió lindo pero cómodo. Consistía en pantalones de cordón de tiro alto con una blusa verde de cuello alto y dos collares simples en capas en la parte superior. Divertida, Brooke dijo que creía que se veía “caliente como el infierno”.

Volviendo al relato sobre lo que le pasó con el galán de turno, ella afirmó que tan pronto como conoció al chico, él lo arruinó todo: “Oh, Dios mío, eres tan hermosa y yo estoy tan borracho”.

Ella se sorprendió, pero trató de que la situación no se arruinara por completo, después de todo se había preparado para una salida. “Yo estaba como: ‘Oh, está bien. ¿Necesitas agua?'”. Sin embargo la noche no se pudo remontar y el hombre no estaba en condiciones de seguir: “Estaba bastante mal, arrastraba las palabras y transpiraba”.

Y entonces todo terminó. Así, de un momento al otro, la cita se acabó, pero no fue porque ella lo decidió. Brooke recordó que el hombre le dijo que esperara un momento, que necesitaba hablar con un amigo.

“Y se fue”, dijo Brooke, todavía sorprendida por lo que acababa de vivir. “Salió del local. Ni siquiera se dio vuelta, no me dijo nada. Simplemente se alejó. Se fue ¡y yo me quedé así!”, concluyó su video diciendo que la cita “había terminado”.

El video recibió más de 8 millones de me gusta y más de 16 mil comentarios. Y en un siguiente clip Brooke contó que recibió una suerte de explicación del fallido galán. Al día siguiente el hombre le envió un mensaje tratando de disculparse por lo que había sido su comportamiento en la breve cita.

Las disculpas del hombre

En el mensaje, el hombre aseguró: “Hola, no sé qué hice o dije la otra noche, pero me llamaron y me tuve que ir. Estaba mal, perdón por actuar de esa manera, te veías realmente hermosa”.

Finalmente aclaró que quiso darle una respuesta: “La verdad que pensé en dejar todo así, pero no me sentía bien si no te daba una explicación sobre lo que pasó después de que desaparecí. No espero que me respondas, nada más quería darte una respuesta”.