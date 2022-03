Rusia dice que bombardeo contra hospital infantil de Mariúpol fue “puesta en escena”

Rusia afirmó este jueves que el bombardeo que dejó al menos tres muertos en un hospital pediátrico del puerto ucraniano de Mariúpol fue una “provocación puesta en escena” por Ucrania.

“La aeronáutica rusa no llevó a cabo absolutamente ninguna misión contra blancos en la zona de Mariúpol”, afirmó el ministro ruso de Defensa, Igor Konashenkov.

“El supuesto bombardeo aéreo es una completa provocación puesta en escena para mantener el revuelo antirruso entre una audiencia occidental”, agregó.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 9, 2022