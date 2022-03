Voluntarios extranjeros, el plan de Putin para sumar miles de combatientes sin sufrir bajas militares

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente ruso, Vladimir Putin, dio luz verde para que hasta 16.000 voluntarios de Medio Oriente se sumen a las tropas rusas para luchar en Ucrania, para reforzar una invasión que, según Occidente, estuvo perdiendo impulso.

Por La Nación

La medida, poco más de dos semanas después de que Putin comenzara la guerra, permite a Rusia desplegar mercenarios curtidos en la batalla de conflictos como Siria sin correr el riesgo de sufrir más bajas militares rusas.

Para Putin, el envío de combatientes “voluntarios” a Ucrania será en respuesta al despliegue de “mercenarios” que, según él, estaría efectuando los países occidentales.

The Russian Defense Ministry’s TV channel just shared this footage of Syrian combatants ready to “volunteer” in Ukraine. (Putin moments ago endorsed such deployments, claiming that the West is openly sending mercenaries.) pic.twitter.com/ouCfjAcSde

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 11, 2022