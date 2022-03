Demócratas del sur de Florida se oponen a la importación de petróleo de Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los miembros demócratas de Florida se reunieron el pasado jueves 10 de marzo para oponerse a la importación de petróleo de Venezuela, tras la reciente reunión entre funcionarios de EEUU y el régimen de Nicolás Maduro.

A través de las redes sociales, Darren Soto, miembro de la Cámara de Representantes de los EEUU manifestó “No podemos apoyar al dictador Maduro y su régimen asesino, mientras trabajamos para bajar los precios de la gasolina”.

Asimismo enfatizó “debemos aumentar la oferta a nivel nacional, junto con nuestros aliados, y en consonancia con nuestros valores democráticos”.

Florida Democratic Members came together today to oppose importing oil from Venezuela.

We cannot support Dictator Maduro & his murderous regime, as we work to ease gas prices.

We must increase supply domestically, along with our allies, & consistent with our democratic values. pic.twitter.com/bRzctz1lgv

— Rep. Darren Soto (@RepDarrenSoto) March 10, 2022