Quién es Marina Ovsyannikova, la mujer que interrumpió la TV rusa y ya fue detenida

El canal público de la televisión rusa Channel One ha sufrido este lunes el boicot inesperado de una de sus editoras. Marina Ovsyannikova se ha colado en la emisión del informativo Vremia y ha exhibido tras la presentadora un cartel escrito a mano en el que se podía leer: “Detengan la guerra. No creas en la propaganda. Te están mintiendo aquí”. El mensaje llevaba la firma de: “Rusos contra la guerra”.

La imagen ha sido ampliamente difundida en las redes sociales, que han informado sobre la protagonista de la acción. Ovsyannikova ha sido ya detenida bajo la acusación de “desacreditar a las fuerzas armadas de Rusia”, según ha informado el activista por los derechos humanos Pavel Chikov, cuya fundación se va a hacer cargo de la defensa.

El 4 de marzo, Putin firmó una ley que criminaliza la oposición pública o la cobertura de noticias no estatales del conflicto.

Antes de su arresto, sabiendo a lo que se exponía, la editora grabó un vídeo difundido por el medio opositor @OVdelinfo en el que culpa a Vladimir Putin por la guerra y se lamenta de haber trabajado en la televisión pública rusa.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74

