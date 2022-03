Tiroteos en ciudad mexicana fronteriza obligaron a cerrar puentes con EEUU (Videos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas, registró en la madrugada de este lunes fuertes enfrentamientos a balazos entre un cártel y el Ejército mexicano, lo que llevó a cerrar puentes internacionales con Estados Unidos durante varias horas tras la detención de un capo.

Según informaron fuentes oficiales, a lo largo de la noche del domingo y madrugada del lunes hubo unos treinta enfrentamientos entre miembros de la Tropa del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste (CDN), contra efectivos del Ejército, además de bloqueos de avenidas con decenas de vehículos incendiados tras la detención de un líder de este poderoso cártel.

“Se reportaron disparos en contra de instalaciones militares y de las oficinas del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, además de enfrentamientos y persecuciones en varios puntos de la ciudad”, precisó el parte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Los enfrentamientos comenzaron pasada la medianoche, con bloqueos en las principales avenidas de Nuevo Laredo “con la colocación de vehículos pesados, y al menos dos tractocamiones fueron incendiados”, añadió el reporte oficial al cual Efe tuvo acceso.

Due to reports of gunfire overnight near the U.S. Consulate and in locations throughout #NuevoLaredo, U.S. gov. employees have been advised to continue to shelter in place. #US #Mexico pic.twitter.com/5oSYl5XELf

— Lucas (@LewkHughes) March 15, 2022