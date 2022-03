¡Oficial! Spotify, nuevo patrocinador principal del FC Barcelona

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Barcelona anunció este martes un acuerdo de patrocinio con la compañía de reproducción de música en ‘straming’ Spotify para los próximos cuatro años, sustituyendo al gigante japonés del comercio electrónico Rakuten.

El Barça y Spotify “han llegado a un acuerdo por el que la empresa sueca se convertirá en el Main Partner del Club”, afirmó el club en un comunicado.

“Spotify aparecerá en la parte delantera de la camiseta del primer equipo masculino y femenino, a partir de la temporada 2022/23 y durante las próximas cuatro temporadas”, afirmó el Barça.

El nombre de la empresa sueca también figurará en las camisetas de entrenamiento del equipo masculino y femenino por las próximas tres campañas.

El acuerdo también contempla que Spotify figure en el nombre del estadio del club azulgrana.

“La compañía sueca se convierte en ‘Title Partner’ del Estadio, que modificará su nombre y pasará a llamarse Spotify Camp Nou”, añadió el Barça, que no precisa el monto del acuerdo.

Según la prensa española, el acuerdo sería por unos 65 millones de euros (71 millones de dólares) por temporada.

Spotify sustituirá como patrocinador principal del Barça al gigante del comercio en línea japonés Rakuten, cuyo contrato con el club azulgrana finaliza en junio próximo, tras extender por un año el acuerdo firmado en 2017.

Esta prolongación del acuerdo estaba prevista en el contrato firmado para que Rakuten fuera “Main Global Partner y Partner Global de Innovación y Entretenimiento del Club”.

El nombre de la compañía nipona, que tomó el relevo a la aerolínea Qatar Airways como patrocinador principal, figura hasta ahora en el frontal de la camiseta de los jugadores azulgranas.

El acuerdo inicial firmado en 2017 preveía 55 millones de euros (65 millones de dólares) cada año, más 1,5 millones de euros por ganar la Liga y 5 millones en caso de ganar la Champions. AFP

Have you heard? We’re partnering with @FCBarcelona to bring music and football together like you’ve never seen before. Learn more from our Chief Freemium Business Officer, Alex Norström: https://t.co/rbeLkuW02o pic.twitter.com/VK4l3sEwG4

— Spotify News (@SpotifyNews) March 15, 2022