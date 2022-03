¡Aterrador! Televisión estatal rusa analiza plan de invasión para apoderarse de los países bálticos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La televisión estatal rusa analiza el plan de invasión para apoderarse de los estados bálticos mientras la OTAN envía miles de tropas a Europa del Este

La televisión estatal de Rusia ha transmitido un debate sobre la toma de los estados bálticos mientras la OTAN refuerza a los aliados de Europa del Este con miles de tropas más.

Por The Sun

Traducción libre de lapatilla.com

Un exoficial de alto rango presentó un escenario escalofriante para el ejército de Putin que captura los países de la Otan, Letonia, Lituania y Estonia, así como partes de la neutral Suecia.

Miles de tropas de la Otan han estado participando en ejercicios cerca de la frontera rusa y se están elaborando planes para una gran presencia permanente en Europa del Este.

Después de obtener su independencia cuando colapsó la Unión Soviética, los tres estados bálticos se unieron a la Otan y continúan temiendo que Vladimir Putin tenga planes de desestabilizar e invadir, como lo ha hecho en Ucrania.

Tal escenario fue descrito en el canal de televisión estatal ruso Rossiya 1 por el coronel Igor Korotchenko, ex miembro del Estado Mayor General y la fuerza aérea rusa y actualmente oficial de reserva.

El experto pro-Kremlin explicó que “así es como podría verse el escenario para capturar a los países bálticos”. Al principio, “se inflige un ataque radioelectrónico ruso masivo” ya que “todos los radares de la OTAN se ciegan y no ven nada”.

“En este momento, en la isla sueca de Gotland, aviones militares rusos aterrizan, entregando sistemas de misiles antiaéreos S-400 y sistemas antibuque costeros Bastion”, agregó el coronel.

Usando mapas en inglés con despliegues de tropas de la Otan marcados, describe con siniestro detalle el escenario de la invasión. Dibujando en el mapa con más y más líneas rojas, luego se vuelve hacia cómo Rusia vencerá a sus enemigos. “Están desplegados, y por ahora nadie sabe ni ve nada. Occidente se pregunta: ‘¿Por qué no vemos nada? ¿Qué pasó con nuestros radares?’”

Suecia ha sido tradicionalmente neutral, pero los temores de que Rusia intente apoderarse de la isla de Gotland, de importancia estratégica, la han llevado a reforzar sus fuerzas armadas.

Korotchenko continúa explicando que los rusos saldrían del enclave de Kaliningrado hacia el corredor de Suwalki para bloquear el acceso a los refuerzos de Polonia.

“El asombrado Occidente y la OTAN sabrán que Rusia declara una zona de exclusión aérea de 400 km”, comentó mientras el presentador del programa asiente con aprobación.

Luego continúa explicando que “todo el mar Báltico” estaría bajo el objetivo de las fuerzas rusas.

Korotchenko continuó diciendo que “esas pocas tropas de las fuerzas especiales de Canadá, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, en el Báltico” serán “rodeadas” por fuerzas aerotransportadas rusas y luego “depondrán las armas”.

El escenario termina con los nuevos gobiernos de los estados bálticos prometiendo lealtad a Moscú, mientras que Suecia acepta la neutralidad perpetua y un contrato de arrendamiento 99 en Gotland.

El programa salió en la televisión rusa a fines del año pasado, pero fue publicado por el asesor del gobierno ucraniano, Anton Gerashchenko.

Tiene ecos de un discurso televisado dado por el dictador Alexander Lukashenko en el que parecía haber revelado que Moldavia podría ser el próximo país en ser invadido por Rusia.

Los tres estados bálticos eran naciones independientes hasta que la antigua Unión Soviética se apoderó de ellos en 1939 antes de recuperar su libertad cuando el gigante comunista se derrumbó.

Los temores de una mayor acción rusa después de la invasión de Ucrania han llevado a la Otan a comenzar a planificar lo que su secretario general, Jens Stoltenberg, llamó la “nueva realidad”. Los ejercicios de la Otan en el Ártico incluyen tropas de 27 países, 200 aviones y 50 embarcaciones para un ejercicio a solo unas pocas millas de la frontera rusa.

El objetivo es probar cómo Noruega y los miembros de la Alianza trabajarían juntos en tierra, aire y mar de acuerdo con el artículo 5 de la carta de la Otan. Eso requiere que los estados miembros salgan en defensa de otro estado miembro bajo ataque.

Antes de una cumbre de líderes de la OTAN el 24 de marzo, los militares elaborarán planes para nuevas formas de disuadir a Rusia, incluidas más tropas y defensas antimisiles en Europa del Este.

“La sorpresa para Putin fue que Occidente estaba tan unido”, dijo el ministro de Defensa de Estonia, Kalle Laanet, cuando llegó a la reunión de la OTAN. “Él no creía eso. Tiene una imagen equivocada de los países occidentales. No podemos tener miedo, tenemos que mantener la calma, porque a Putin le gustaría ver que todo el mundo tiene miedo”,

