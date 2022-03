El devastador VIDEO del bombardeo ruso a un teatro con refugiados ucranianos

Un teatro de Mariúpol donde se habían refugiado “centenas de civiles” fue impactado el miércoles por un bombardeo ruso, informó la alcaldía de esta asediada ciudad portuaria del sudeste de Ucrania.

“El avión soltó una bomba sobre el edificio que albergaba a centenas de civiles. Resulta imposible establecer un balance inmediato, porque los bombardeos en esa zona residencial prosiguen”, indicó la alcaldía en Telegram, mostrando una foto del teatro con su parte central destruida.

Multiple reports that Russian forces dropped a bomb on Mariupol drama theatre where (at least until yesterday) hundreds of people were taking refuge. If confirmed refugees were still inside, this would be potentially the worst civilian harm incident and an undisputable war crime. pic.twitter.com/sDfhHULLCM

