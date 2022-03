El momento exacto en que las tropas de Putin asesinan a 10 ucranianos en Chernígov #16Mar (IMÁGENES SENSIBLES)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El avance de las tropas rusas sigue en ascenso y con ello el número de víctimas ucranianas que no encuentran refugio seguro en medio del conflicto bélico auspiciado y comandado por Putin.

Por lapatilla.com

Este miércoles, la periodista bielorrusa, Hanna Liubakova, difundió a través de su cuenta en Twitter un video en el que se aprecia a un grupo de personas haciendo una fila para comprar pan en la ciudad de Chernígov y que fueron víctimas mortales del ejército ruso.

#Ukraine Unimaginable. In Chernihiv, 10 people waiting in line for bread were shot dead.

Ukrainian Suspilne reported that it happened this morning in one of the sleeping areas of the city. pic.twitter.com/ikoQCu3UTd

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 16, 2022