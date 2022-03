Conmoción en Fort Lauderdale: Tiroteo en un autobús desencadenó una tragedia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un tiroteo dentro de un autobús de Fort Lauderdale y el posterior choque de un auto dejó al menos a seis personas heridas y a una muerta este jueves, confirmaron las autoridades locales.

Por Telemundo 51

Reportes preliminares indican que el tiroteo que ocurrió en el 1300 West Broward Boulevard, no involucró a la policía, aunque se produjo en un autobús de Broward Transit que se encontraba fuera del departamento de policía de Fort Lauderdale (FLPD, por sus siglas en inglés).

#FLPD #UPDATE

This shooting is not police involved.

Eastbound and westbound traffic on W Broward Boulevard is shutdown between the 1400 block and the 1100 block. Motorists are encouraged to use alternative routes. https://t.co/y7IWw6pNNy

— Fort Lauderdale Police (@ftlauderdalepd) March 17, 2022