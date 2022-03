Un venezolano en Ciudad Gótica: Gil Pérez-Abraham y su incursión en la película “The Batman” (VIDEO)

Un oficial con rigor, instinto, valentía y un agraciado bigote son solo algunas de las cualidades que describen la interpretación de Gil Pérez-Abraham en The Batman. Sobrevivió al caos de Gotham y trabajó junto a un gran elenco de manera impecable, la dedicación característica de un joven que ha conquistado créditos tanto en la pantalla grande como en televisión durante 10 años.

Fuimos tras la pista de este actor estadounidense de origen venezolano y nos encontramos con un interesante libreto envuelto en diferentes facetas: Su propia historia. En esta conversación contó lo que nunca antes reveló sobre la producción cinematográfica del momento y cómo un toque especial logró abarcar a la perfección el rol de su personaje.

Por: Elizabeth Gutiérrez y Luis Eduardo Martínez | lapatilla.com

Gil Pérez-Abraham nació en Baltimore, Maryland, pero sus padres son nativos de Venezuela y con orgullo rememora la época de su juventud que transcurrió en Caracas. Por años, se preparó como actor donde acumuló experiencia en obras de teatro, series y películas. No es el típico personaje que se limita con los diálogos escritos en un guión y es precisamente lo que cautivó la atención de Matt Reeves en la audición de The Batman.

“Pretendía que el control remoto era un arma y mandé algo así como una audición de todas las escenas que uno ve en la película”, contó Gil quien detalló que la directora de casting había insistido en él para abordar el papel, razón por la cual tuvo que abandonar un proyecto en Broadway.

Consciente sobre la premura de la situación, además de que se encontraba en plena grabación para The Walking Dead, el actor latino aprovechó lapsos de diez minutos tras bastidores para realizar su audición. A los dos días, recibió la respuesta que tanto esperó. “Me llamaron para decirme que Matt Reeves había visto el video, que le encantó la audición y que pensaba que se me iba a dar”, detalló. Sin pensarlo, tomó sus cosas y empacó para un inesperado viaje a Inglaterra.

La representación en The Batman parecía simple. La primera indicación que recibió del director previo a su llegada al set era que se dejara el bigote. Desde ahí arrancarían con la creación de una personalidad que le daría simpatía al oficial Martínez. Y fue justo ese mostacho lo que inspiró su desarrollo.

“Cuando me empecé a dejar crecer el bigote empecé a parecerme mucho a mi abuelo Rafael Díaz, que fue un coronel en Venezuela (…) Entonces creé como una historia de un policía que aspiraba a surgir en el departamento de policía de Gotham, que tenía el sueño tal vez de ser un Comisionado, o un detective, y que yo sabía que había corrupción”, explicó.

Poco a poco fue tomando forma, hasta que finalmente llegó el punto de quiebre. “Lo último que hablé con Matt fue que nosotros afirmamos que iba a ser muy importante que Martínez no solo tuviera hambre sino determinación“, afirmó.

Cuando escuchas a Gil, comprendes que le apasiona su oficio y que se esfuerza para ofrecer una escena única. Luego de capturar y recrear la esencia de su papel, se acercaba el momento más difícil de enfrentar durante la filmación. “Cuando voy a un set, quiero ser amigo de todo el mundo. Me encanta conocer a los actores, a la gente que labora en el escenario, con las luces. Entonces, para mí lo más difícil fue que tuve que enfocarme en odiar a Batman para no tener nervios al trabajar con Robert Pattinson y Jeffrey Wright”, confesó.

Asimismo, admitió: “Era difícil porque yo veía a Robert todos los días. Él era genial conmigo y me quedaba, así como callado, cabizbajo, porque lo que pasaba es que yo pensaba: ‘wow, si me vuelvo amigo de él no voy a poder a hacer nada porque cuando aparezca en la escena me voy a asustar’”.

Su determinación le permitió desenvolverse junto a Jeffrey Wright y Robert Pattinson sin perder el rumbo. “Compartir con ellos fue bien interesante porque de un lado tengo a Jeffrey Wright que es una leyenda especialmente en Nueva York, un actor que tiene mucho legado aquí en la ciudad y la gente lo ama”. Agregó que en su afán por aprender cada vez más de su compañero de elenco, lo perseguía al punto de sentirse “como un espejo”.

Por otro lado, está la experiencia con Pattinson: “Es un actor muy intenso y él pone toda esa intensidad, esa molestia y eso que lleva por dentro (…) uno lo ve en los ojos, y es como una persona callada y se te queda viendo en la escena justo como Batman“.

Confirmó que su presencia también significó un reto, puesto que su plan era sentir que tenía más valor que El Caballero Oscuro. “Robert me veía y yo lo veía más. Me veía un poquito más y yo lo veía más, más. En las escenas si él se paraba, me paraba como más alto. A veces, tan recto que sentía como que estaba en una silla”.

El actor reconoce que ha sido poco el impacto de los hispanos en el mundo cinematográfico de DC y está convencido de que su desempeño representa un logro, sobre todo, teniendo en cuenta que el rol no satisface los típicos estereotipos de Hollywood. De la misma manera, apuesta por fomentar la diversidad cultural sin dejar a un lado sus raíces. “Escribo mucho y quiero aprender a producir. Mientras siga expandiendo la plataforma, mi sueño es poder invertir en la visión latina, producir, escribir, actuar en proyectos que tratan de nuestra identidad y nuestro futuro”, aseguró.

Los secretos de éxitos de taquilla como este, son el tesoro de cualquier fan ávido de conocer cualquier detalle que revele el futuro de la franquicia. Para Gil, la tarea de no compartir nada, ni siquiera con su entorno cercano, fue complicado. “A mí me gusta mantener los secretos, generalmente cuando estoy trabajando no hablo mucho, de cualquier manera, aunque en este caso fue como difícil porque yo quería promocionar que estaba en la película, pero ellos no querían que la gente supiera que Martínez iba a tener un secreto“, aseveró.

¿Regresará para una secuela de The Batman? Warner aún mantiene la boca cerrada con respecto al asunto. “Yo rezo que sí, pero todavía no sé. Ellos no dicen nada a nadie, más bien yo soy el actor número once en la lista y nada más nosotros once leímos el papel completo“, declaró.

Lo que sí tenemos claro es que lo bueno se hace esperar y con el talentoso Gil Pérez-Abraham las sorpresas nunca paran. ¿Quieres saber de qué se tratan? Te invitamos a descubrirlas en el video a continuación.