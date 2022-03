Caso Álvaro Uribe en recta final: El #27Abr se sabrá si investigación precluye o no

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En la mañana del viernes 18 de marzo, se realizó la audiencia contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco del proceso que se adelanta en su contra por la manipulación de testigos y fraude procesal. La diligencia estaba prevista inicialmente para llevarse a cabo el pasado 10 de marzo, pero fue cancelada por la jueza Carmen Ortiz, para evitar que el testimonio de Uribe se convirtiera en trampolín político para las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas del domingo 13.

Por: Infobae

Con este panorama, la audiencia inició a las 8 de la mañana y se extendió durante más de tres horas. El exsenador inició pretendiendo refutar afirmaciones que él considera deshonrosas en su contra y que se dijeron durante todo el proceso, sin embargo la jueza detuvo su intervención para que se refiera únicamente a las pruebas que obran en el proceso.

“Doctor Álvaro Uribe, le solicité desde un principio, presentando las directrices para que realizará su intervención, que no puede rendir su propia versión en esta audiencia de preclusión, tiene todo el derecho de pronunciarse sobre las pruebas, pero no a realizar su propia argumentación o concepto, como lo ha hecho”, fue el regaño constante de la jueza 28 de conocimiento de Bogotá al ex senador.

La juez 28 de conocimiento de Bogotá fijó para el miércoles 27 de abril, la audiencia en la que se definirá si se precluye o no la investigación por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En la diligencia se resolverá la solicitud de la preclusión que hizo la Fiscalía General de la Nación a mediados del año 2021, cuando argumentó que no existen pruebas en contra del exmandatario.

La primera referencia de Uribe respecto al caso, fue a Juan Guillermo Monsalve, principal testigo en su contra. Según el exmandatario en su defensa, escribió 62 párrafos sobre su relación con el testigo, pero en su intervención volvió a ser interrumpido por la jueza para señalarle nuevamente, que la audiencia no se puede convertir en un testimonio personal. Sin embargo, dijo: “Nunca fui a buscar testigos, simplemente a corroborar informaciones”, una de las primeras frases de Uribe en referencia a la pruebas del expediente.

El expresidente aseguró que su exdefensor, Diego Cadena, se ofreció a gestionar y verificar si existía la posibilidad de obtener testimonios a su favor y “no había potencial para convertir una gestión en un delito”. “Yo no le encomendé tareas a Diego Cadena para que delinquiera, sino para que corroborara. Siempre le pedí a Diego Cadena buscar solamente la verdad y actuar dentro del riguroso marco de la ley”, afirmó Uribe.

En muchas oportunidades, el ex senador le manifestó a la jueza que él “pensaba que este era un espacio para poder limpiar mi honra”. El ex fiscal Eduardo Montealegre reconocido como víctima en el proceso, le dijo a la jueza: “Considero que el doctor Uribe está actuando como un testigo y por lo tanto solicito que no continúe la declaración y que se limite a los lineamientos”, dijo en un momento de la audiencia.

Finalmente, se refirió a la Corte Suprema de Justicia: “La Corte me negó garantías, no practicó muchas pruebas pedidas, la Corte me condenaba a no defenderme”. Concluyó que quedó intranquilo de no poder decir todo lo quería decir y dijo que se siente triste por la afectación de su reputación. Sin embargo, fueron constantes las desviaciones en su argumentación.