Periodista de CNN llora al entrevistar a hombre que perdió a su familia en ataque a Ucrania

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La presentadora de CNN Erin Burnett rompió a llorar en vivo el miércoles mientras entrevistaba a un hombre cuya esposa y dos hijos murieron en un ataque en Ucrania capturado en una desgarradora imagen por una fotógrafa del New York Times.

Por Independent

La esposa de Serhiy Perebyinis, Tetiana Perebyinis, de 43 años; su hijo Mykyta, de 18; y su hija Alisa, de 9, murieron en un ataque de mortero ruso cuando intentaban huir a través de un puente en su ciudad natal de Irpin el 6 de marzo.

Anatoly Berezhnyi, un voluntario de la iglesia de 26 años que ayudaba a la familia a evacuar, también murió en el ataque.

La fotógrafa del New York Times, Lynsey Addario, fue testigo de sus horribles muertes a manos de las fuerzas rusas y capturó imágenes desgarradoras de las víctimas que yacían muertas en la carretera.

La foto se volvió viral en línea y se convirtió en una de las imágenes más desgarradoras del brutal ataque de Rusia contra civiles ucranianos.

Perebyinis habló con Burnett el miércoles sobre cómo se enteró de que su familia había muerto cuando vio la foto en Twitter.

“Lamento mucho su insoportable pérdida. ¿Ha podido ver a Tetiana y a sus hijos? ¿Pudo enterrarlos? preguntó Burnett.

Perebyinis le dijo a través de un traductor que “pudo enterrar a todos”.

“Conduje durante tres días y entré allí y logré enterrar a todos. Incluso logré llevarme un perro mascota de allí”, comentó.

El afligido padre compartió sus recuerdos finales de hablar con su esposa, la noche antes de su asesinato y el de sus hijos,

“La última conversación antes de su muerte, ese fue el día que ya no había agua, luz, gas, y conversamos, hablé con ella a las 10 de la noche, aunque en ese momento tampoco había conectividad”, contó.

“Pero logré enlazarme y tuve una conversación sobre una posible evacuación”.

Perebyinis estaba en el este de Ucrania en ese momento, cuidaba a su madre enferma.

“Sin embargo, en el último momento, al convoy en el que ella planeaba viajar lo bombardearon y dispararon. Y luego ella caminó por el puente, tratando de escapar a pie”, narró.

Perebyinis rindió homenaje a su “alegre” esposa, quien era directora financiera de la empresa SE Rankings de Silicon Valley.

La pareja había estado casada durante 23 años y, en 2012, comentó que tuvieron una segunda boda en una iglesia porque “queríamos que el matrimonio fuera legal en los cielos sobre nosotros”.

“Era una persona muy alegre, era directora financiera de una gran empresa estadounidense”, continuó.

“Pasamos mucho tiempo juntos como familia”.

“Nos encantaban las bicicletas, en invierno íbamos a esquiar y a ella le encantaba plantar flores en su casa de campo”.

Burnett se puso visiblemente emocionada y tuvo que hacer una pausa por un momento antes de preguntarle a Perebyinis por sus hijos.

“Serhiy, como padre, ninguna persona en el mundo puede imaginar tu insoportable pérdida. Sobre todo, perder a tus hijos…”, expresó, mientras bajaba la cabeza y trataba de recomponerse.

“¿Puedes hablarme de ellos?” continuó, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada por la emoción.

Perebyinis le contó cómo comprobaba la seguridad de su familia al rastrear su ubicación en Google Maps.

Añadió que sabía que algo terrible había sucedido por la ubicación que mostraba la aplicación.

“Solíamos revisarnos mi esposa y yo en Google Maps, y esa mañana noté que había una geolocalización inusual entre Kyiv y ella. Luego, 20 minutos después, su teléfono se movió a otra ubicación: un hospital en Kyiv y sospeché algo andaba mal”, detalló.

Sus peores temores se confirmaron cuando vio informes en Twitter de que hubo disparos de mortero en la zona y que una familia había muerto.

“Vi una foto en Twitter y reconocí a mis hijos”, dijo.

“Sus cosas, su ropa, y llamé a mis amigos para decirles ‘los niños están muertos, sus cuerpos están tirados en el pavimento’.

“Y dije ‘¿podrían ayudarme a encontrar a mi esposa?’”,

Burnett se conmovió cada vez más por su relato desgarrador y se limpió los ojos y la cara en un momento, antes de preguntarle al afligido padre cómo quería que se recordara a sus hijos.

“Eran niños normales y alegres”, contó.

Rindió homenaje a Mykyta, que estudiaba programación en su segundo año de universidad y quería trabajar en una empresa de tecnología.

A la pequeña Alisa, de nueve años, “le gustaba bailar, pintar” y estudiaba inglés, añadió.

Burnett, en este momento con los ojos llenos de lágrimas, le agradeció por compartir su desgarradora historia.

“Serhiy, muchas, muchas gracias por hablar conmigo y por compartir esta pérdida tan profundamente personal”, expresó entre lágrimas. “Gracias”.

“I saw a photo on Twitter and I recognized my children.” – Serhiy Perebyinis speaks with Erin Burnett about how he found out that his wife and two children had been killed in Russian shelling. pic.twitter.com/GlPe45diWy

— CNN (@CNN) March 17, 2022