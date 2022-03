Sorpresa en la Premier League: un fanático ató su cuello a un poste e interrumpió Everton-Newcastle (Imágenes)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Sucedió en medio del cotejo por la fecha 20 de la Primera División inglesa. Los agentes de seguridad tardaron varios minutos en retirarlo del campo de juego

Un extraño episodio ocurrió en medio del encuentro entre Everton y Newcastle, pendiente de la fecha 20 de la Premier League. Un espectador del estadio Goodison Park saltó al césped en el transcurso del partido, ató su cuello a un poste de una de las porterías y motivó la interrupción del cotejo.

Por Infobae

El manifestante irrumpió en el césped y sujetó su cuello al palo con una brida. Los operarios del estadio y algunos miembros de la seguridad tardaron unos minutos en desatarlo y sacarlo del terreno de juego. El choque estuvo interrumpido durante seis minutos.

"It's 2022 and it's time to look up, time to step up and not stand by. It's time to act like it's an emergency" pic.twitter.com/YjBQalRBpk

— JustStopOil (@JustStop_Oil) March 17, 2022