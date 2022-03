Helicóptero de rescate se estrelló en Los Ángeles y todos a bordo sobrevivieron milagrosamente

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El helicóptero, que transportaba a cinco agentes y un médico, se estrelló en las montañas de San Gabriel poco antes de las 5 p. m., hora local, según Los Angeles Times.

Por New York Post

Según los informes, los seis pasajeros fueron llevados a un hospital para recibir tratamiento.

“Están en condición estable, algunos más golpeados que otros, pero agradecidos de estar vivos”, dijo el alguacil Alex Villanueva.

El resultado fue “nada menos que un milagro”, dijo.

El helicóptero de rescate había sido enviado para transportar por aire a un pasajero que resultó herido en un accidente automovilístico, según el artículo.

La tripulación había “salvado miles de vidas a lo largo de los años” navegando por los cañones angostos y la topografía accidentada del condado, dijo el alguacil.

No estaba claro qué condujo al accidente.

. @LACoSheriff held a press conference from Pomona Valley Hospital to update the public on the downed rescue helicopter in the Angeles National Forest area. A total of 5 LASD Personnel and 1 civilian were on board and all are expected to survive. pic.twitter.com/npia4QOtAT

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) March 20, 2022