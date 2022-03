Fuertes imágenes: Aplastó “por accidente” la cabeza de otro hombre con una pesa de 20 kilos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El entrenamiento de fuerza debe tratarse con precaución y respeto. Las pesas no se pueden tomar a la ligera, pues de cargar más peso del que nuestro cuerpo puede aguantar, podríamos sufrir lesiones, o inclusive lastimar severamente a otros usuarios que se encuentren cerca de nuestro lugar de trabajo.

Tal fue el caso de un hombre que causó heridas severas a otro compañero de gimnasio después de golpearlo con un plato de 20 kg en la cabeza, motivo por el cual fue encarcelado.

Las impactantes imágenes quedaron grabadas en un video de seguridad del Next Level Gym en Rosebery, un suburbio de Palmerston, al sureste de Darwin, Australia.

El clip se difundió 18 meses después del incidente, luego de que Shane William Ryan, de 33 años, se declarara culpable en la Corte el día que debía comenzar su juicio.

