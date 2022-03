Rusia bloqueó el sitio web de la cadena francesa Euronews

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El regulador ruso de los medios de comunicación bloqueó el lunes el acceso al sitio de la cadena francesa Euronews, en el marco del creciente control de la información relacionada con la ofensiva en Ucrania.

Por: Infobae

Según las agencias de prensa rusas, Roskomnadzor bloqueó el sitio de la cadena euronews.com y su versión rusa ru.euronews.com a petición de la fiscalía. El motivo de este bloqueo no fue precisado.

A muchos medios rusos y extranjeros, entre ellos la BBC, se les prohibió el acceso y las redes sociales estadounidenses Facebook e Instagram fueron declaradas “extremistas” por un tribunal moscovita el lunes.

El acceso a Twitter también fue restringido.

La semana pasada, Roskomnadzor acusó al gigante estadounidense Google y a su servicio de video YouTube de actividades “terroristas”, primera etapa hacia un probable bloqueo.

?? Confirmed: Metrics show that the website of news organization #Euronews including subdomains is now restricted in #Russia on some providers. The measure by regulator Roskomnadzor is the latest in a series of bans on independent media.

? Background: https://t.co/PzFZ662LyN pic.twitter.com/rvVRCi5rkd

— NetBlocks (@netblocks) March 21, 2022