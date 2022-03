¡IMPACTANTE! Camioneta atrapada en medio de los fuertes vientos de un tornado en Texas (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un sistema de tormentas que atravesó Texas, Louisiana, Mississippi y Alabama durante la noche del lunes y forjó un camino para que los tornados arrasaran los suburbios de Austin y partes de Oklahoma ha dejado al menos cuatro heridos y edificios, casas y vehículos recreativos destruidos.

Por: Independent Español

Sin embargo, hubo algunas buenas noticias que surgieron de la destrucción que fue ampliamente documentada por los usuarios de las redes sociales.

Un impactante vídeo de Elgin, Texas, compartido en Twitter por el cazador de tormentas local Brian Emfinger, muestra una camioneta pick-up siendo arrastrada por uno de los tornados que tocaron tierra en los suburbios de Austin el lunes en la noche.

La camioneta roja se voltea un par de veces en la carretera antes de aterrizar en posición vertical y continuar alejándose, aparentemente ilesa del incidente.

Omg… just going thru my video. This is a story about a red truck and a tornado…. I CANNOT believe they drove away like that. #txwx #tornado pic.twitter.com/8h0nD88xFv

— Brian Emfinger (@brianemfinger) March 22, 2022