Al menos 29 hospitalizados por escape de cloro en la piscina olímpica de Londres

Veintinueve personas tuvieron que ser hospitalizadas en Londres el miércoles a raíz de una gigantesca fuga de gas cloro en su piscina olímpica, que provocó una movilización masiva de los servicios de emergencia.

El London Aquatics Centre, construido en el este de la capital para los juegos olímpicos de 2012, fue evacuado por la mañana a causa de “un escape de gas” ocurrido durante la entrega de productos químicos para la piscina, anunció la empresa que lo gestiona.

Los bomberos explicaron que se había liberado una “cantidad significativa de cloro” en el aire como resultado de una “reacción química”.

Se aconsejó a los residentes locales que cerraran sus ventanas y el ayuntamiento de Londres pidio a la gente que evitara la zona, que fue acordonada por los servicios de emergencia.

El servicio de ambulancias afirmó haber trasladado a “29 pacientes al hospital y examinado a otros 48 pacientes en el lugar”.

“La mayoría de los pacientes sufrían dificultades respiratorias menores”, precisó.

Se desplegaron equipos especializados y 13 ambulancias al lugar, que acoge dos piscinas, pero también un gimnasio y una guardería.

