“Un hombre robó mi lugar”: Continúa la polémica con la nadadora transgénero Lia Thomas

La última victoria de la transgénero Lia Thomas ha vuelto a generar una importante polémica en el mundo de la natación. La estadounidense se llevó el oro el viernes en las 500 yardas (400 metros aproximadamente) y lo hizo tras imponerse a Emma Weyan y Erica Sullivan, ambas plata en los Juegos Olímpicos de Tokio del pasado verano.

ABC

Desde la grada, hubo una parte del público que se manifestó en contra de la participación de Thomas, con pancartas incluso en las que se podía leer «Salvad al deporte femenino». La nadadora, tras proclamarse como la primera mujer transgénero campeona en la liga universitaria de Estados Unidos fue clara: «Es simple. No soy un hombre».

