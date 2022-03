Una casa hecha de espejos: La polémica que surgió por la extraña propiedad de un urbanismo histórico

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Un hombre ha sido criticado por sus furiosos vecinos por construir su casa con espejos, pero dice que le encanta.

Por: The Sun

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Los residentes de Richmond, al suroeste de Londres, calificaron la casa de “espantosa” y dijeron que no encaja con la arquitectura histórica de su calle.

Pero el propietario, que desea permanecer en el anonimato, insistió en que es una combinación perfecta de tradición y modernidad.

Un vecino le dijo a The Sun: “Es espantosa. Todos los edificios en esta calle son históricos del siglo XIX, así que simplemente no encaja. No me importa. Pueden hacer lo que quieran y no me afecta, pero creo que es espantosa”.

Otro vecino agregó: “Definitivamente no tiene que encajar con las otras casas. No me importa eso. Pero podría ser más hermosa, es fea. Sin embargo, antes era solo un edificio abandonado, así que estoy feliz por ellos de que finalmente hayan hecho algo en la propiedad.

“Necesitaba un poco de atención. Tardó mucho en llegar”.

Con un valor estimado de entre 1,1 y 1,6 millones de libras esterlinas, la casa de los espejos se compró originalmente como una propiedad comercial de dos dormitorios cuando el propietario la renovó por completo.

El propietario dijo que a menudo ve personas que miran su reflejo mientras pasan caminando para arreglarse el maquillaje o el cabello.